Oleiros promoverá 29 pisos “a precios bajos” junto al campo de golf

Tras conocer las estadísticas que han mostrado, un año más, que el municipio de Oleiros se mantiene entre los 25 más ricos de España en cuanto a la renta por habitante, con 16.447 euros de media, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, subrayó que las personas inteligentes eligen vivir en este municipio. Como los que a lo mejor no seamos tan inteligentes también querríamos vivir en este concello y el salario no nos alcanzaría nunca y los promotores no quieren hacer vivienda protegida porque no es tan rentable, el regidor ayer anunció que el Ayuntamiento ya tiene en marcha medidas para compensar esta situación para que no lleve a un mayor desequilibrio: va a promover pisos en parcelas municipales que aún posee en la urbanización del campo de golf de Xaz.

García Seoane adelantó ayer que el Concello está preparando esta iniciativa destinada a facilitar el acceso a viviendas de precio tasado y en esta primera etapa promoverá la construcción de 29 pisos en un edificio al borde del campo de golf. El Ayuntamiento oleirense abrió una contratación hace dos años para vender a promotores cuatro terrenos municipales para construir vivienda de protección oficial y quedó desierto, también la licitación para vivienda de precio tasado. Justo en la urbanización del campo de golf el Gobierno local había sacado a la venta un solar para 28 viviendas y otras 9 en otro terreno proindiviso (este último lo vendió después en venta directa). Ante la falta de interés de los promotores, por lo tanto, el Concello plantea la promoción directa de este tipo de construcción residencial, cuya fórmula concreta aún no ha dado a conocer. García Seoane recordó también ayer que en el municipio ya existen unas 720 viviendas de protección. Unas 180 se construyeron en la que hasta ahora ha sido la única urbanización exclusivamente de vivienda protegida construida en la comarca, en Mesón da Auga, promovida por Xestur de la Xunta. El Concello también ha impulsado estas viviendas mediante la fórmula de la cooperativa, aunque la última promoción de este tipo tardó en concretarse por su complejidad: se ejecutó un edificio con ocho en la capital municipal, en la zona Obelisco; y otro inmueble con 27 pisos en el centro de Santa Cruz. En 2010 se entregó un edificio de 60 viviendas de protección en Meixonfrío. Este último caso, sin embargo, también hubo obstáculos, la falta de crédito bancario que bloqueó el proyecto por lo que los cooperativas tuvieron que vender la parcela a un promotor que construyó.