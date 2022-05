Vecinos de Anceis: “Nos quieren invadir como a Ucrania y Putin es Patiño"

“Fuimos cómplices del Ayuntamiento. No es verdad que se entregara sin cerrar. El Concello ya nos había dicho que nos iba a echar la culpa a nosotros”, asevera el vicepresidente de la Asociación Cultural e de Ocio San Antonio de Anceis (ACOA), Javier Mejuto, sobre el pabellón de Anceis “Estamos hartos de callar. La gente está muy harta”, sostiene y asegura que tanto los vecinos como el Ayuntamiento sabían que la obra incumplía la legalidad. Afirma que los vecinos están “hartos de que se ponga a ACOA siempre como a la mala”, de que el Concello no cuente con ellos cuando han sido “los promotores” de la obra, a través de una aportación económica de la Fundación Amancio Ortega y, sobre todo, de que el recinto siga cerrado y sin fecha de apertura cuando han pasado casi cinco años desde que el Ayuntamiento recepcionó los trabajos. Los vecinos prevén recoger firmas para reclamar un uso prioritario y aclaran que no quieren la gestión del pabellón “ni la apropiación indebida del Concello”, sino solo ejercer como una suerte de primus inter pares en el acceso a una instalación que ellos mismos promovieron.

“Nos quieren invadir como a Ucrania. Putin es Patiño [el alcalde cambrés], y nosotros, Ucrania”, lamenta en relación al funcionamiento que propone el Concello de Cambre para el pabellón de Anceis, todavía sin inaugurar, que les niega cualquier prioridad sobre el resto de los vecinos. “Como promotores, tenemos derecho a todo”, defiende Mejuto, quien apunta que la asociación no ha firmado ningún documento que transfiera la titularidad al Concello. “¿Quién lo entregó? Aquí no firmó nadie nada. Solo se firmó un escrito que pidió Leirós [el concejal de Urbanismo] para los trámites para la legalización del pabellón”, afirma. Defiende que “a eso no se le puede llamar pabellón”, sino que “es una pista cubierta cerrada”, porque “no tiene gradas, baños, duchas, agua ni alcantarillado”. Los vecinos estallan al comprobar que el Ayuntamiento les ha retirado cualquier privilegio de cara al uso o la gestión del pabellón y ni siquiera ha contado con ellos para elegir el nombre oficial de la dotación o para organizar su inauguración. Lamentan que se les indique que tendrán que ponerse a la cola, como cualquier otro vecino o entidad, para usar el espacio según criterio de uso “solidario y razonable”. Aseguran que se preveía un acto inaugural para el 2 de abril, que finalmente se anuló, y les avisaron de viva voz “dos días antes”. Critican que les ha denegado una copia de las llaves. Ven paradójico este trato frente a la petición de Leirós de que la asociación se encargara de poner los extintores “por ser los promotores”. ACOA los puso y los pagó y ahora, asegura, el Concello les dice que la factura no se ajusta a la subvención con la que intentaron sufragar el gasto. “Vino la concejala y nos dijo que nos daba 100 euros, así en negro, para lo que dejáramos estar. Nosotros no aceptamos, por supuesto”, relata Mejuto. “No le vamos a permitir que nos metan una puñalada. Nosotros ya estábamos antes que el pabellón y que esta Corporación”, recuerda el vicepresidente.