La concejala de Educación y Deportes de Sada, María Nogareda, de Alternativa dos Veciños, asegura que quiso dejar claro en el pasado pleno de la Corporación municipal la posición de su partido en el Gobierno de Sada, “en respuesta a las reiteradas acusaciones de deslealtad por parte de uno de sus socios”. Defiende su “derecho a la discrepancia”, recogido en el pacto que selló el acuerdo de Gobierno tripartito, y asevera: “los vecinos son los principales merecedores de nuestra lealtad en el actual pacto de Gobierno”.

La concejala afirma que lleva un tiempo “manifestando públicamente una postura crítica” porque considera que “la integridad y la lealtad a los principios de cada uno es lo más importante”. La edila apunta que “Alternativa se presentó a unas elecciones para aportar su grano de arena y colaborar con las iniciativas y medidas que pudiesen mejorar el concello, firmando un pacto con los otros dos grupos para llevar a cabo medidas que beneficiasen a la ciudadanía en general”, pero “en ese mismo pacto había un apartado conocido como ‘derecho a la discrepancia’, señala, y ese derecho parece que no se entiende bien”.

“Derecho a la discrepancia es no estar de acuerdo con la ejecución de la obra da avenida Sada y sus Contornos —abunda—, solicitar información de los hechos que considerábamos que no cuadraban”, afirma. “Aquí la lealtad es con los vecinos y vecinas, porque estamos invirtiendo dinero público en una obra que no solo no quedó bien, sino que presenta problemas de seguridad evidentes”, zanja.