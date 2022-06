El ladrillo resurge en Montrove: se reclasifican 2,2 hectáreas para construir otros 35 chalés

El Ayuntamiento de Oleiros ha iniciado los trámites para modificar puntualmente el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) con el objetivo de mejorar las condiciones de dos polígonos de suelo de 2,2 hectáreas en total en Montrove con el fin de facilitar su posterior desarrollo urbanístico y la construcción de 35 chalés. El ámbito está afectado por la huella sonora del aeropuerto.

El tramo entre el antiguo colegio Videlba y el cruce de la capilla de San Paio y la carretera que lleva a la iglesia de Liáns es ahora mismo la zona de Oleiros donde más suelo se está movilizando para construir. Unos propietarios tienen en trámite la ejecución de cuatro edificios de pisos en la parte baja, lindando con la urbanización Icaria; y al borde de la avenida Rosalía de Castro ya están construidos cinco chalés de la promotora Álvarez Conchado; y a estas dos promociones ahora se une el desarrollo de estos dos polígonos que impulsa el propio Ayuntamiento.

Se trata de un ámbito de 22.692 metros cuadrados en total que forma parte del Plan Especial de Reforma Interior PERI 16-R, la ladera de Montrove hacia Icaria, bordeando el pazo do Río, el parque Ibarrola y el núcleo más tradicional alrededor de la capilla de San Paio. Este plan especial incluye dos polígonos, el POL-25 y el POL-27, que son suelo urbano no consolidado y otras dos parcelas colindantes que son suelo urbano consolidado.

Con esta modificación el Ayuntamiento contará con dos polígonos de urbano consolidado y una ordenación detallada para después desarrollar este ámbito mediante un proyecto de urbanización y a continuación, una vez recibidas las obras de urbanización por parte del Concello, se redactarían estudios de detalle para cada uno de los polígonos, para definir volúmenes y ajustar alineaciones y rasantes de los futuros edificios, hasta 35 viviendas que permite el plan general, y que podrán levantarse en forma de unifamiliares, pareadas o adosadas. El proceso de desarrollo urbanístico completo de este ámbito podrá durar entre cuatro y seis años.

Estos dos polígonos que se ejecutarán lindan con el pazo do Río, donde se ubica el complejo hotelero con una gran piscina, un conjunto de apartamentos exentos, pista de pádel y una enorme carpa en un jardín para la organización de bodas y otros eventos. También están pegados estos terrenos al parque Ibarrola y al núcleo más tradicional de Montrove, alrededor de la capilla y la fuente de San Paio.

Justo sobre esta zona se estrelló en 1973 un avión de Aviaco en el que murieron 85 personas. En este entorno se ubican bienes catalogados como Villa Galicia, Villa Marchesi, el pazo do Río y las ruinas del pazo Ibarrola.

El Ejecutivo local ha iniciado el trámite ambiental de este desarrollo con el que pretende “resolver las contradicciones” de los terrenos consolidados y no consolidados. Asegura que si no se realiza esta modificación del PXOM en este sentido no se podrá desarrollar el PERI-16-R y por lo tanto no se podrían ejecutar los dos polígonos que incluye.

El Concello plantea alternativas de ordenación y se decanta por una que incluye poner las zonas verdes en la parte más alta de la ladera, lindante con la carretera, y las viviendas abajo, para no tener efecto de pantalla. Habría otra pequeña zona verde alrededor del actual lavadero y se pretende abrir un nuevo vial. Al polígono 25 se accederá desde la avenida Rosalía de Castro y al 27 desde camiño Laxe.

Dentro del sector existen ruinas de una vivienda y otras dos muy deterioradas. Se pretende conservar el antiguo muro de piedra de las zonas oeste y sur porque funcionan como muro de contención de la pendiente del terreno.