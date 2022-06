O Concello de Oleiros convoca a segunda edición do Premio TikTok dirixido a alumnado de primeiro a cuarto de ESO e a primeiro e segundo de bacharelato matriculdos en centros de ensino do municipio. Haberá un premio do público, cunha pulseira intelixente; e outro do xurado, que serán uns auriculares sen fíos. O prazo de inscrición é de vinte días naturais a partir de hoxe e será mediante o correo electrónico lingua@oleiros.org. O fallo será no mes de xullo. O obxectivo do certame é “estimular a creatividade entre a mocidade, animar á creación de vídeos en lingua galega con novos formatos e contribuir á creación dunha comunidade galega en TikTok afastada de tópicos e estereotipos”.

Os traballos deben ser vídeos nos que se use o galego, de creación propia, feitos a través da plataforma TikTok, coa literatura, lingua ou situación sociolingüística como tema. A duración da peza será dun máximo dun minuto. Valorarase ante todo a súa orixinalidade.