La Escola Municipal de Música de Oleiros ha programado un itinerario musical con hasta diez actuaciones para el próximo domingo día 12. Estos conciertos se realizarán entre las 11.30 y las 21.00 horas en distintas plazas y calles de Santa Cruz. Son todas actuaciones abiertas y gratuitas.

Esta ruta musical comenzará a las 11.30 horas en el parque de Naval. Actuarán grupos de flautas, música moderna, música tradicional, cuartetos de cuerdas y acordeones y la big band que cerrará en la plaza do Castelo. Otros espacios donde tocarán son la rúa do Mar, el parque Luis Seoane, la plaza do Muíño o la de Esther Pita.

Antes de este itinerario de conciertos del domingo las distintas agrupaciones de cámara de la Escola Municipal de Música del Concello actuarán antes, este viernes día 10, a partir de las 17.30 horas en el parque romántico de Montrove. También es un concierto gratuito y abierto.