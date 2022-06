Vecinos advierten de que la subida de precios y el retraso en las licencias amenaza sus obras

Afectados por la demora en la concesión de licencias en Culleredo se han unido en una nueva plataforma para denunciar las pérdidas y perjuicios que sufren por esta tardanza y unirse a más personas en su situación con el fin de compartir información y asesoramiento. Las subidas de los precios y los cambios en las condiciones de las hipotecas son algunos de los efectos que denuncian los integrantes de la plataforma Afectados por Urbanismo Culleredo, nacida de seis familias que acusan el retraso en el proceso, mientras aguardan a que el Ayuntamiento desbloquee la tramitación de permisos del área urbanística para poder llevar adelante sus viviendas, si es que para entonces todavía les dan las cuentas. El Concello asegura que trabaja para “aliviar la saturación administrativa” y que ha habido avances, con la concesión de 35 licencias en los últimos días.

“En algunos casos, los retrasos pueden implicar que muchos afectados no podamos hacernos la casa debido a la subida de precios de los materiales y las hipotecas”, denuncia uno de los integrantes de la plataforma, Felipe Castro. En su caso, el presupuesto se ha incrementado en 100.000 euros, un 30% sobre los 340.000 euros del presupuesto inicial, según le ha informado la constructora. Y teme no poder acogerse ya a una hipoteca, y menos en los términos que había concretado cuando inició los trámites que, por la paralización municipal, siguen congelados. “En mi caso, es posible que el dinero invertido hasta ahora no sirva de nada porque la subida del coste de construcción e hipoteca me hace inasumible construir. Llevo 105.000 euros entre proyecto, terreno, estudio de detalle que me pidió el Concello y que luego me dijo que no era necesario, tasa de solicitud de licencia, etc.”, asegura García. Concreta que pidió licencia en septiembre de 2021 y a día 1 de junio su proyecto sigue a la espera en el Ayuntamiento.

Jorge Juan Rego compró una parcela en Rumbo en noviembre de 2021 para construir y trasladarse a cerca de sus hijos. Desde que comenzó a pedir presupuestos a constructoras, en diciembre de 2021, hasta el último, en mayo, el incremento “supera en un 20% los iniciales” y, además, las empresas le advierten de que mantienen esas cifras un año, “el tiempo medio que tarda el Ayuntamiento de Culleredo en resolver y emitir una licencia de obra”, apunta.

Manuel Rego y Patricia López tienen licencia de obra para construir en Rumbo desde septiembre de 2021. En febrero de este año supieron por un conocido que había un error en el presupuesto de la fianza para las aceras, dato que les confirmó el Ayuntamiento, aunque, debido a la paralización del área, todavía no les ha reembolsado. Pagaron 8.250 euros cuando la cantidad adecuada eran 4.724, por lo que las arcas municipales les deben 3.526. “Estamos en trámites para la firma de la hipoteca; todo dinero que no tengamos en nuestro bolsillo lo tenemos que pedir prestado al banco, con los correspondientes intereses”, afirman.

Rocío López y Jorge Rego ven como sigue “estancada” la licencia de obra mayor que solicitaron en julio de 2021. Asegura que los retrasos y la falta de diligencia en la respuesta y concesión de citas provoca que venzan trámites en el proceso.

El Concello reitera que la falta de personal explica la demora. Asegura que prevé la incorporación del nuevo arquitecto para finales de este mes y que ultima acuerdos con otras administraciones locales para conveniar el trabajo administrativo en el área de urbanismo con el fin de agilizar los trámites.