Ocio joven con alternativas

Crear alternativas de ocio que resulten atractivas para jóvenes y adolescentes no es, en absoluto, tarea fácil. Es una tarea que requiere de un gran contacto con la actualidad y, sobre todo, una gran capacidad de escucha sobre los intereses de las generaciones más jóvenes. En el Espazo Xove de Betanzos, no obstante, hacen realidad la tarea a base, como no, de esfuerzo y atención. “Cuesta mucho trabajo que los chavales mayores de 12 años se apuntan a actividades. Cuando son pequeños no hay problema, después no hay manera. En el COVID nos quedamos a 0, después hubo que trabajar mucho para recuperarlo”, señala la responsable del centro, María José Doporto.

El de Betanzos es uno de los 12 recursos de la tipología que la Xunta gestiona en la comunidad, y es ejemplo de buena gestión por su variada oferta de ocio que engancha hasta a los públicos más reacios. Talleres de robótica, redes sociales, ajedrez, reciclaje, improvisación, sesiones DJ y hasta Scape rooms componen la oferta de actividades del centro de cara a este verano, que se posiciona como una de las alternativas más atractivas para pasar el rato para la juventud de la localidad. “Tenemos algunas actividades adaptadas a lo que les gusta, como una sala de TikTok equipada con un espejo, música y torre de sonido para que graben sus vídeos, otra sala con Xbox y otra con sofás y mesas para quedar con los amigos, hay juegos de mesa...”, explica la responsable del centro, en el que se han desarrollado eventos como el Galicia Gamer, que inicia e instruye a los interesados en el manejo de los videojuegos, o la Feria de Primavera Xove, que ofreció a los asistentes múltiples talleres y actividades. El Espazo Xove de Betanzos incorpora a su programación, este verano, actividades de conciliación para personas entre 12 y 30 años, que se desarrollarán desde la última semana de junio hasta la última de julio. Las actividades se desarrollarán en formato presencial los martes y viernes entre las 11 y las 13.00 horas, con alguna sesión en horario de tarde. Además, el espacio dispone de salas de estudio y de reunión, otras equipadas con ordenadores de uso libre y otras que disponen de juegos como billar, mesa de pin-pony futbolín, que facilitan con creces que la juventud de Betanzos escoja el centro para reunirse. “Desde aquí brindamos también información juvenil. Tenemos una serie de correspondentes xuvenís en los institutos para que anuncien la oferta, que se difunde a través del Instagram de los institutos”, relata Doporto.