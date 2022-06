Miño proyecta una conexión peatonal con Ponte do Porco

El Concello de Miño tiene previsto mejorar el itinerario peatonal actual entre el núcleo urbano y Ponte de Porco, de tal modo que los peatones no tengan que caminar directamente por el arcén de la carretera N-651. Para ello ha diseñado un proyecto para dar continuidad a las aceras existentes y la construcción de una rampa accesible que permita salvar un desnivel de 1,70 metros de altura. El presupuesto que destinará el Gobierno local a esta actuación es de casi 37.000 euros y el plazo de ejecución de los trabajos es de un mes.

Existe un camino que sirve de acceso trasero a una finca particular que finaliza en un muro de bloques que se encuentra en mal estado. La actuación prevista por el Ayuntamiento, que se desarrollará en la zona de A Barrosa, pretende aprovechar esta senda para mejorar la seguridad vial, de tal modo que se ha previsto el arreglo del muro y la ejecución de una rampa. Esto evitaría la situación actual, que para acceder a pie a Ponte do Porco desde Miño hay que salir hacia la carretera por el arcén, ya que no hay paso a través de un itinerario peatonal seguro.

Las obras supondrán la prolongación de las aceras existentes en un tramo cercano a los 100 metros, las cuales se realizarán en hormigón. También se construirá la rampa que permitirá usar el camino que ahora solo da servicio a la finca particular. A esta se le dotará de otra entrada cuando se ejecuten estos trabajos.