El promotor de la permuta usó el préstamo de Fontenla para potenciar otra empresa

La causa en la que familias de Vilaboa (Culleredo) se querellaron contra los empresarios y promotores Antonio Fontenla (presidente de la patronal coruñesa), Manuel Gómez Landeira y Dositeo Rodríguez, tras permutar sus terrenos a cambio de futuros pisos hace 20 años —hoy están sin viviendas, ni tierras ni dinero— llegó ayer al Juzgado de lo Penal Número 4 de A Coruña. Declararon casi todas las partes pero sin que quedase visto para sentencia, al quedar pendientes dos testificales de peritos para una segunda sesión a finales de este mes. La Fiscalía confirmó ayer que formulará la acusación (calificación de los supuestos delitos y penas) o no, tras finalizar esta segunda sesión. La acusación, el abogado de los querellados, pide cuatro años de prisión para cada uno de los tres empresarios y la defensa su libre absolución.

Una de las cuestiones que quedaron probadas es que el préstamo de un millón de euros a un 1% mensual y a devolver en dos meses que recibió el empresario García Landeira, y que originó que Fontenla se quedase con las tierras (entre ellas las permutadas al no devolver el dinero) salió de las “cuentas personales” del propio Fontenla, y no de la empresa Monelos Aparcamientos (de la que desde 2012 no es él el administrador, sino su hijo). Además, ese préstamo de 2009 no se transfirió a Promociones Naiguatá, desde la que Landeira hizo las permutas e iba a construir en Vilaboa, sino que una parte fue para esta empresa pero a los dos días ya se transfirió a otra de las sociedades fuertes de Landeira, Residencial Parque Ronda. La otra mitad se ingresó directamente en esta última sociedad. Gómez Landeira desarrollaba una promoción de dos edificios de siete plantas en A Coruña, en Vioño Park, a través de Parque Ronda, empresa que lleva una década en concurso.

El empresario Landeira que firmó las permutas con los vecinos de Vilaboa, la mayoría sin cláusula de rescisión y ligadas a la futura aprobación del plan general de Culleredo, explicó en su declaración que este tipo de operaciones son habituales cuando se tienen varias empresas, se hacen préstamos unas a otras según las promociones que se realicen.

En esta sesión también se conoció que además del préstamo de un millón de euros de Fontenla, Landeira logró en esas fechas hasta 18 millones de euros —seis millones de un banco, 1,2 millones de otro, etc.— en una época, 2009, en la que a pesar de la crisis, las constructoras tenían más facilidades bancarias.

En esta sesión se aclaró que Dositeo Rodríguez no es apoderado de Monelos Aparcamientos desde 2016 para poder dedicarse a sus propias empresas. Rodríguez destacó en varias ocasiones que él concertó darle el préstamo a Landeira, tras el visto bueno de Fontenla, por “echarle una mano” en un momento en que tenía dificultades económicas y confiando en que lo devolvería porque era un constructor “de prestigio” en la ciudad. Fontenla indicó que no se le devolvió nada del millón de euros, por lo que para cobrar parte, unos 600.000 euros, se hizo con un lote de terrenos en la subasta del concurso, terrenos en las unidades de actuación 16 y 18 de Vilaboa. El resto del dinero, 400.000 más intereses, los prevé cobrar con el embargo sobre los derechos urbanísticos de Landeira en la junta de compensación de la urbanización que está “para empezar” a construir.

Los querellantes, herederos de propietarios ya fallecidos, recalcaron que sus progenitores siempre pensaron que aún eran dueños de los terrenos, que lo seguían siendo hasta que tuviesen los pisos prometidos, por eso siguieron pagando el IBI hasta 2010. En el juicio también testificó el exalcalde Julio Sacristán, que negó que el Concello impidiese de alguna forma que se construyese en su día en esos terrenos de Vilaboa.