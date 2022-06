Cambre recurre la sentencia que anula el nombramiento a dedo del inspector jefe de la Policía Local

El Concello de Cambre ha presentado recurso contra la sentencia que anuló el nombramiento por libre designación del inspector jefe de la Policía Local cambresa. El alcalde, Óscar García Patiño, y la concejala de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, María Pan, aseguraron ayer que el fallo había sido recurrido y justificaron por la no firmeza del dictamen judicial la continuidad en el cargo del funcionario. Así lo expusieron en el pleno forzado la oposición para que el regidor y la edila ofrecieran explicaciones por el procedimiento.

En la sesión, los grupos de la oposición insistieron en la falta de “ética” por el nombramiento a dedo, cuyo nombramiento la juez vio irregular y el nombramiento como inspector jefe, puesto que no existe en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Defendieron su labor de fiscalización, tras las críticas de 15 de los 19 agentes locales, que en un escrito de 21 páginas enviado este lunes acusaron a la oposición y a compañeros agentes de actuar como la “Gestapo en la Alemania nazi” y de moverse por “intereses comunes” en contra del Gobierno local. Los grupos recordaron, además, que el inspector jefe fue en las listas del partido de la Alcaldía, Unión por Cambre, a las elecciones municipales de 2011, apuntaron en el pleno, en el que una agentes del cuerpo cambrés acudieron con camisetas que rezaban: “Pola defensa da nosa dignidade”.

El portavoz del PP, Juan María Abalo, denunció que el anterior inspector de la policía cambresa “venía sucesivamente informando, desde 2013, de la necesidad de más efectivos, entre ellos, un jefe” y que “solo una vez que cesó” y se marchó a otro concellos, “tras más de 30 años de servicio al pueblo” cambrés, el Gobierno local “puso en marcha la maquinaria para crear la plaza de inspector jefe”. Aclaró Abalo que sus críticas se dirigían al procedimiento empleado por el Gobierno local, y que no cuestionan el trabajo de los policías ni del propio jefe, como coincidieron en señalar más grupos. Aunque en las intervenciones, también existieron palabras para reprochar a los agentes el escrito en el que arremeten y el empleo de prácticas “cercanas a la amenaza y la coacción” contra la oposición por su “legítima labor fiscalizadora”, denunció la concejala de EU, Olga Santos. “Un grupo de funcionarios, que no todos, vienen de arrogarse el derecho de fiscalizar a los que fiscalizamos, de hacer política sin ser políticos y de intentar ocupar un sillón que no les corresponde. Estos policías están intentando influir en la voluntad política”, sostuvo, ataviada con una camiseta que, en inglés, decía: “La democracia muere cuando se silencia”.

El portavoz del BNG, Dani Carballada, se ratificó en sus acusaciones de que el Gobierno de Cambre pretende crear “una policía política” y tener “una dirección política dentro de la Policía”. “Advertimos de que el proceso no era ético, y, a la luz de lo que dice la justicia, tampoco es legal”, sostuvo. Alternativa dos Veciños pidió “responsabilidades políticas”. “Se nos cuestiona por considerar que esta manera de hacer, a dedo, no es manera. Pero no estamos difamando ni politizando”, afirmó Sandra Sánchez.

La concejala de Ciudadanos, María José García, criticó que el Ejecutivo cambrés “se excuse culpabilizando a los técnicos”. Acusó a Patiño de querer nombrar a “alguien cuyo sueldo, puesto e ingresos dependieran” de él. “Poder cesarlo de manera fulminante sin tener que justificarlo. Un jefe de Policía que comiera de su mano, alguien que dependiera de usted, como dependen sus socios, el PSOE”, manifestó. El portavoz del PSOE, Diego Alcantarilla, defendió que avaló el proceder del Gobierno por contar con informes favorables.

El alcalde, que intervino al cierre de la sesión, insistió en que actuó conforme al criterio del jefe del área de Recursos Humanos, que compareció en junta de portavoces, sin preguntas, antes del pleno. Acusó a la oposición de hablar solo con una minoría de agentes y no escuchar las demandas de la mayoría y pidió “paciencia” para esperar a la sentencia firme de la justicia. Pan aseguró: “Responsabilidad política ninguna, seguimos informes técnicos”. Defendió, además, que la libre designación es un proceder previsto en la ley.