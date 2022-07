La parroquia de Santa Eulalia de Liáns ha denunciado un asalto a la iglesia de San Martín de Dorneda durante este pasado fin de semana que deja importantes destrozos en el templo, donde además los asaltantes habrían robado diversos efectos, con un perjuicio económico de al menos 3.000 euros, según los primeros cálculos del párroco. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo 3 de julio coincidiendo con la celebración en Dorneda de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario, recuperadas este verano tras dos años sin celebraciones por causa de la pandemia, según explican los responsables de la parroquia.

Los vecinos encargados de abrir la iglesia para los preparativos de la misa del domingo fueron los que se encontraron con los desperfectos causados por los asaltantes, que según denuncia la parroquia habrían empotrado un coche contra la puerta para reventar la cerradura y poder perpetrar el robo. "Se han apropiado de diversos candelabros, cruces, aceite, naveta y diversos objetos de culto", denuncia la parroquia en su canal digital, y añade que "asimismo, se hicieron con dinero en efectivo procedente de los cepillos y del lampadario, y a su paso estropearon los objetos que se fueron encontrando por el camino vaciando cajoneras y armarios".

Los responsables de la parroquia alertaron a la Guardia Civil, que ya ha realizado una primera inspección ocular, a la espera de la intervención de la policía judicial. El párroco valora el botín y los daños en unos 3.000 euros, a falta de una valoración definitiva de los desperfectos y de los bienes robados puesto que todavía no se ha podido determinar exactamente lo que falta al no poder revisar todas las estancias asaltadas mientras las autoridades no completen su labor en el templo.

El párroco lamenta la enorme "tristeza" que este robo ha supuesto para los vecinos por coincidir, además, con las fiestas parroquiales, recuperadas tras dos veranos suspendidas por la epidemia de coronavirus. Asegura también que la de Dorneda no es la única iglesia de Oleiros asaltada en los últimos tiempos y confía en que "los amigos de lo ajeno" no repitan este tipo de delitos. "Confiemos en que el/los asaltantes también aprovecharan la 'visita' para pedir ayuda al Señor para que no tengan que volver a delinquir y puedan salir adelante. Por nuestra parte pedimos a Dios por ellos para que la próxima vez que se acerquen a una Iglesia sea solamente para rezar", publica la parroquia en su página web.