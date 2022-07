El micro festival de música As Tardes do Alfar ofrecerá conciertos gratuitos todos jueves de julio a partir de esta semana. Las primeras actuaciones serán las de Black Blue, a las 18.30 horas, y Peña, a las 20.30 horas. La jornada se completará con una visita guiada por el museo y un taller de torno, avanza el Concello de Oleiros.

Las siguientes actuaciones que ofrecerá este micro festival serán las de Super Glu, Another Wasted Year y Moura. As Tardes do Alfar nace como “escaparate para los grupos de música local” y busca “completar la ofertas de actividades culturales para la juventud del Concello”, asegura el Ayuntamiento oleirense.