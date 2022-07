Miño acogerá este viernes 8 de julio el Freestyle encaMiño. Se trata de una iniciativa organizada por el Concello miñense que se enmarca en el pacto de Estado contra la violencia de género, según informa el Gobierno municipal en un comunicado remitido a los medios.

La programación de este festival, que arrancará a las 21.00 horas, incluye los coloquios O freestyle como disciplina, Proxecto Gallos do Norte, Hip-Hop e igualdade e Igualdade de xénero no mundo do freestyle.

El Concello programa además conciertos y exhibiciones a cargo de Adriano, Claudinho, Marck Simm y DJ Alfair.

Todos los actos se celebrarán en las pistas deportivas de A Galea.