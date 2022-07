Vecinos de Bergondo denuncian el deterioro del transporte interurbano: “Vamos a peor”

“Estamos a solo veinte kilómetros de A Coruña y parece que vivimos en el submundo. ¿Cómo va a querer la gente vivir en el rural si luego no te dan medios para moverte?”. Esa es la impresión, al menos, de Tita Sanjurjo, vecina de la parroquia bergondesa de Fiobre que afirma que, más que mejorar, el servicio de transporte interurbano ha ido “a peor” con el cambio de la concesión. Comparten su diagnóstico otros residentes en el municipio de Bergondo que denuncian un recorte de frecuencias en el autobús de A Coruña y Ferrol.

Las quejas de los usuarios consultados por este diario van en la misma línea que las manifestadas por el Concello bergondés, que reclamó mejoras en varias ocasiones a la Xunta. Alternativa dos Veciños, que gobierna en coalición con el PSOE, ha reclamado además auditoría del servicio ante las quejas trasladadas por los vecinos.

Francisco García, que vive justo enfrente de la parada de bus de Fiobre, ha comparado las frecuencias de 2017, con la concesión de Arriva, con las actuales, ya con Monbus: un 50% menos los domingos y festivos y un 45% menos de lunes a viernes. Solo se mantienen igual las de los sábados, apunta este residente, que se tomó la molestia de colgar en la marquesina una tabla con los horarios actualizados tras recibir innumerables consultas de los usuarios : “Antes había cada dos horas. Ahora entre las 13.00 y las 17.00 horas no pasan ninguno. Vamos a peor”, afirma este vecino.

Otro residente en Fiobre, Pepe Rey, constata esta reducción de frecuencias. A esta bajada se suma el incumplimiento de horarios, denuncia.: “Esperas, esperas y el bus no viene”, critica y añade; “Una persona que tiene que ir al médico al final tiene que coger el coche. Yo llevé a varias personas y a nosotros también nos tuvieron que llevar. Es una auténtica vergüenza”.

Las quejas se repiten en otras parroquias, como Guísamo o Santa Marta. “Nunca pasó esto. Jamás”, cuenta Natalia Otero. Ella vive en el centro de Guísamo y cuenta que durante este último curso varias familias se vieron obligadas a organizarse para llevar y traer a sus hijos al instituto de Betanzos, porque con el bus no llegaban a clase a primera hora. “No hay horario fijo, vienen cuando les coincide”, critica esta usuaria, que apela a los trastornos que se derivan de este recorte de frecuencias y el incumplimiento de horarios: “Una vez mi madre me llamó desde Betanzos a las 12.30 para pedirme que la fuese a buscar porque no pasaba ningún bus hasta las tres de la tarde”, cuenta.

Begoña Pena, residente en Santa Marta, también se ha visto obligada a recurrir al vehículo privado para recoger a su hijo, que estudia en Ferrol. Apunta esta vecina que el incremento de los buses directos ha llevado aparejado una importante reducción de las frecuencias en el rural y obligó durante el curso a su hijo coger dos autobuses para volver a casa: uno directo a Coruña para, desde ahí, tomar el de Betanzos. “Dicen que están reforzando el servicio y es todo lo contrario, están dejando incomunicada a la gente, al final la obligas a comprar o compartir coche”, lamenta esta vecina.