Crisis en el Gobierno local de Betanzos. La alcaldesa, la socialista María Barral, ha cesado de sus funciones por “pérdida de confianza” a la edil de Feiras e Mercados, Nomenclátor, Honras e Distincións, Eventos e Dinamización Asociativa, Mónica Carneiro. La destitución de una de las concejalas más veteranas de la Corporación se produce entre acusaciones mutuas de intentos de “dedazo” en la designación de la reina de las fiestas de Betanzos.

La regidora ha tomado esta decisión tras un desencuentro por la concesión de este título, al que aspiraba la sobrina de la edil, que figuraba la primera de la lista de 2022, y que finalmente recayó por sorteo en la joven que se postulaba para el reinado en 2021, tras modificar el Concello el sistema de designación para dar oportunidad a optar al puesto a las aspirantes de 2020 y 2021, años en los que no pudieron celebrarse las fiestas por la pandemia.

La comunicación del cese se produjo poco después de la publicación de una carta en el periódico de la asociación de comerciantes Acebe en la que la hermana de la edil cargaba con dureza contra los concejales Ángeles Veiga, Andrés Hermida y Chus Regueiro, a los que acusaba de confabularse para que su hija no fuese reina de las fiestas de San Roque, además de reírse y “humillar” a las otras dos aspirantes.

Fuentes próximas a Alcaldía apuntan a este diario que los desencuentros por el nombramiento fueron “la gota que colmó el vaso”, niegan cualquier favoritismo en el nombramiento y acusan a Mónica Carneiro de presionar para que fuese su sobrina la reina de las fiestas. A pesar de apuntar a este encontronazo como el detonante de la destitución, estas mismas fuentes apelan a otros desencuentros entre la concejala y el resto del equipo de gobierno en los últimos meses que hicieron inviable su permanencia en el Ejecutivo. Un extremo que subraya la propia regidora en el escueto comunicado en el que anuncia su decisión y avanza que asumirá las competencias de la edil cesada: “Hubo alguna actuación que, como alcaldesa, no puedo compartir. Mi prioridad es que el trabajo de grupo de gobierno y del Concello en general se desarrolle en las mejores condiciones ya que eso redunda en Betanzos y, en estos momentos, con esta situación, no se estaban dando las condiciones adecuadas”, afirma la mandataria, que agradece la labor de la edil pero que entiende que se ha llegado a un punto “de no retorno”.

Mónica Carneiro desmiente rotundamente que presionase para designar reina de las fiestas a su sobrina, acusa a la alcaldesa de cesarla en “represalia” por la carta que escribió su hermana en la publicación de Acebe y afirma que fue otro edil del Ejecutivo el que pretendía “hacer un dedazo”. La edil avanza que no dimitirá, que permanecerá como concejala y afirma sentirse muy dolida por el trato que le han dispensado tanto a ella como a su hermana y a su ahijada: “Yo lo único que hice fue decirle que no me parecía bien el trato denigrante que le habían dado a mi hermana y mi sobrina”, afirma Carneiro.

“Llevo 12 años como concejala, ocho de ellos sin cobrar”, subraya Carneiro, muy dolida por un cese que considera totalmente injustificado: “He trabajado muy duro y soy una concejala muy querida en la calle” , apunta Carneiro, que advierte de que recurrirá a los juzgados si el Gobierno local la acusa de pretender imponer a su sobrina como reina de las fiestas: “Jamás pediría un trato de favor, no lo hice nunca por nadie”, recalca.

Carneiro afirma sentirse “orgullosísima” de su hermana que, incide, “tuvo los santísimos bemoles de poner a esta gente en su sitio (en alusión a sus ya excompañeros del Gobierno local). “De todos estos años me llevo el cariño de la gente y el personal municipal: “Yo mi orgullo lo tengo en la calle y en la gente con la que he trabajado”, subraya.

Carneiro hizo estas declaraciones a primera hora de la tarde de ayer, poco antes de la apertura de la Feira Medieval en cuya organización, incide, trabajó hasta el final. La edil deja claro que disfrutará igualmente de los festejos tocando la pandereta en su grupo de gaitas. Y avisa: “No voy a agachar la cabeza”.