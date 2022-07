“Para mí es una honra pasar por la librería del pueblo y ver mi novela en el escaparate”

Tras una larga trayectoria como periodista, Ángel Varela (Ferrol, 1964)) publica su primera novela: Todos mienten. La Habana de los años 50, el Madrid de la Guerra Civil y otro “apocalíptico” de 2023 se entrelazan en esta historia policíaca en la que este polifacético vecino de Miño aprovecha para reflexionar sobre la precarización del periodismo.

¿Cómo se decidió a dar el paso?

Siempre tuve la ilusión de escribir una novela. Soy periodista pero la información pura no me gusta, siempre me decanté más por la vertiente cultural. Y eso fue un poco lo que me empujó. También quería demostrarme a mí mismo que era capaz de escribir una novela.

Mezcla varios géneros y épocas.

Sí, hay dos polos de atracción que me empujan. Por un lado la lectura de Idealistas bajo las balas, de Paul Preston, que cuenta como lo más granado del periodismo internacional, John Dos Passos, Orwell... llegan a Madrid para cubrir la guerra y, por otro lado, una ciudad que me fascina y un período histórico concreto, cuando los gánsters y latinoamericanos dominaban la prostitución y el juego en La Habana. Decidí aunar ambas historias e incluí otra subtrama sobre un Madrid distópico.

Normalmente las distopías se plantean en un futuro lejano, pero esta se sitúa a la vuelta de la esquina, en 2023. ¿Con la pandemia nos hemos acostumbrado a vivir en una especie de presente distópico?

Algo así. Yo soy periodista y por desgracia todos sabemos el estado en que está la profesión. Yo he atravesado momentos muy complicados y al hilo de esa situación personal se me ocurrió diseñar esa subtrama: un Madrid donde no hay Seguridad Social, donde la gente pierde el trabajo, donde los políticos viven refugiados en urbanizaciones de lujo totalmente ajenos a la realidad social.

Dibuja de una “sociedad apocalíptica y empobrecida, arrasada por hordas de desempleados”. Es un panorama desolador, pero no tan alejado de los pronósticos que alertan de las consecuencias del imparable incremento la desigualdad.

Cierto. Si no es así, se empieza a parecer mucho. Hay muchísima gente que lo está pasando mal. Yo he atravesado épocas muy complicadas y eso también te hace más sensible y receptivo con los problemas de los demás. Lo que mucha gente ignora es que los problemas de otros mañana pueden ser los tuyos.

Hábleme un poco de Lucas Beltrán. ¿Cómo es el protagonista?

Lucas Beltrán tiene elementos prestados de personajes que conocí en esta profesión y otros de la novela picaresca. Es el típico vivales que se busca la vida en un Madrid asediado por la Guerra Civil, que tiene por máxima prioridad mantener a su familia y que recurre a todo tipo de cambalaches para sobrevivir.

Como escritor novel, ¿encontró muchas dificultades para publicar?

La verdad es que tuve suerte. Busqué un agente literario de forma aleatoria por Internet, le envié el manuscrito, le gustó y a los tres o cuatro días me puso en contacto con la editorial. Fue todo muy rápido. De momento estoy muy satisfecho. Para mí es una honra pasar por delante de la librería del pueblo y ver mi novela en el escaparate.

¿Y qué planes tiene ahora? ¿Lucas Beltrán va a tener continuidad?

Todavía no lo sé. Ahora estoy escribiendo otra novela, Las propiedades de la niebla, pero no tiene nada que ver, es mucho más galaica, con aparecidos, embruxos y una trama detectivesca. A ver si funciona...