Las continuas emisiones de humos contaminantes, la mala gestión de los residuos, la contaminación del río Callou y los vertidos de lodos al exterior de la fábrica de Betanzos HB son los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente por la Plataforma Infesta non se contamina, que reclama la apertura de una investigación de oficio. La demanda está respaldada por 554 firmas de vecinos de Infesta y aporta fotografías, noticias de prensa y documentación sobre los hechos denunciados.

Infesta non se contamina destaca que Betanzos HB —dedicada a la fabricación de tableros y denominada antiguamente Tafiber y Tradema— se halla en una zona integrada en la Reserva da Biosfera do Mandeo y en la Rede Natura da Ría de Betanzos. El colectivo expuso ya esta situación a las administraciones e incluso promoción un acuerdo unánime del pleno municipal que exigió a la empresa la adopción de medidas correctoras, aunque asegura que no varió su actitud, por lo que insiste en que modernice su producción para respetar las directrices europeas sobre el medio ambiente.