La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado de forma definitiva el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones en las que se investigó, a raíz de una querella interpuesta por el Ayuntamiento de Oleiros, supuestas contrataciones irregulares por parte de diversos cargos del Consorcio de As Mariñas, como su presidente y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso.

El juzgado de instrucción número dos de Betanzos había desestimado en febrero el recurso de reforma interpuesto por el Ayuntamiento de Oleiros contra el auto de 29 de junio de 2021 en el que decretó el sobreseimiento por no estar debidamente justificada la perpetración del delito de prevaricación administrativa.

La Audiencia ratifica ahora el archivo de esta causa en una resolución contra la que no cabe recurso ordinario y en la que concluye que de la documentación examinada, así como de las declaraciones prestadas en calidad de investigados por los querellados (el presidente, el gerente, el secretario y el interventor del Consorcio) y de la declaración de la responsable del área de recursos humanos, “no puede atribuirse la concurrencia de acto o hecho con carácter delictivo a ninguno de los denunciados”.

La Audiencia Provincial considera que, aun en el caso de que se hubiesen producido irregularidades en el abuso de los contratos temporales, estas anomalías no tendrían “suficiente entidad como para alcanzar el ámbito de la tipicidad”, es decir, para considerarse un delito. Los magistrados recuerdan que el derecho penal no debe sustituir en ningún caso el ámbito del contencioso administrativo y que debe reservarse “para la sanción de los ataques más graves a la legalidad”.

En este caso, la Audiencia no solo no ve indicios de la comisión de ningún ilícito sino que concluye que el Concello de Oleiros no ofreció “un mínimo razonamiento que justificara, siquiera, la investigación de tres de los interesados” ni un relato fáctico que sirviese para individualizar con algún detalle la hipotética responsabilidad en la que habrían incurrido cada uno de ellos.