Ecoloxistas en Acción acaba de publicar el informe Humidais para a vida, en el que evalúa el estado de los humedales de la provincia coruñesa, unos ecosistemas que ofrecen una protección natural contra inundaciones y funcionan como depuradoras naturales y los sumideros de carbono más eficaces del planeta, destaca el colectivo.

Los ecologistas llaman la atención en este informe sobre la importancia de As Brañas do Deo, que comprenden una superficie de 3.385 hectáreas de los municipios de Aranga, Curtis y Oza-Cesuras y que figuraban en la propuesta de ampliación de la Red Natura de 2011, que finalmente no llegó a aprobarse.

El colectivo considera que la biodiversidad de este enclave lo convierte en el “corazón insustituible de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”. La importancia de este humedal ha sido reconocida por la propia Xunta, que sigue sin blindarlo con ninguna figura de protección, y por los grupos de la oposición en el Parlamento, PSOE y BNG, especialmente por los nacionalistas, que este mes volverán a reclamar su inclusión en la Red Natura.

Varias entidades se han movilizado para instar a preservar este enclave, afectado por proyectos forestales y eólicos

La demanda ha cobrado fuerza por la tramitación de varios proyectos eólicos y forestales en la zona, extremo que ha llevado a particulares como la bióloga Mónica Fernández-Aceytuno y entidades como Aire Limpo nas Mariñas a movilizarse para reclamar un escudo protector para unas brañas que albergan hábitats y ecosistemas que la Unión Europea considera prioritario preservar.

A pesar de que todos los grupos políticos con representación en O Horreo destacan la importancia ecosistémica de As Brañas do Deo, la protección de este enclave se hace de rogar, con su consiguiente deterioro. Un informe autonómico llamaba la atención ya en 2017 sobre la degradación de este enclave natural: “La actividad forestal, principalmente la plantación de eucaliptos, ha provocado una fuerte degradación o regresión de buena parte de los hábitats de interés, especialmente a causa de la realización de intensas rozas mecanizadas y plantaciones forestales acompañadas en algunos casos del drenaje de los terrenos”, advertían hace un lustro los técnicos de Conservación da Natureza.

El PPdeG votó en enero de este año en contra de incluir As Brañas do Deo en la Red Natura y apeló a la fuerte contestación vecinal que había recibido la propuesta de ampliación. El partido que gobierna en la Xunta defendió que toma medidas para proteger este humedal y que “pisa el terreno para evaluar qué tipo de protección requiere”.