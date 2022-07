Es la una de la tarde y el aire quema en el Paraíso entre ríos, como se promociona el municipio de Paderne. Un grupo de niños de un campamento urbano juega a lanzarse globos de agua en la pequeña plaza del Consistorio, alrededor de una fuente vacía. Van en bañador y sus armas de látex y H2O apenas tienen carga. No están las cosas para dispendios. “No puedo soportar que se corte el agua porque hace taaaanta calor”, confiesa una de las pequeñas.

A escasos metros, en el despacho de la Alcaldía, César Longo atiende a los medios con resignación. Hoy no tiene cara de gobernar el paraíso. Este veterano regidor socialista lleva toda la mañana colgado al teléfono, explicando a medios de toda España su controvertida decisión de decretar un corte de suministro de agua durante 32 horas en plena ola de calor. No le quedó otra, defiende.

Nada le hacía presagiar algo así hace unos días, confiesa: “El viernes nos fuimos a casa tan tranquilos y el domingo por la tarde me llama el encargado y me dice: ‘oye, tenemos un problema de la hostia, el depósito está casi vacío’ ¡Se consumieron 900.000 litros en un fin de semana!. ¡900.000 litros! ¿Cómo se explica eso?”, se pregunta. Los operarios, dice, barrieron la red para detectar posibles fugas y aprovechar hasta “la última gota de agua” y el Concello emitió un bando para pedir contención. No valió de nada, un par de días después el Consistorio decretaba, para sorpresa de vecinos y oposición, un corte de agua de día y medio. Desde el jueves a las 13.00 horas al viernes a las nueve de la noche.

César Longo todavía no se explica lo sucedido. Cree que las fugas de agua “no fueron el problema”. Él atribuye la carestía a la sequía, las altas temperaturas, el incremento de población en verano, el exceso de consumo por riegos de jardines y huertos o el llenado de piscinas (esto último en mucha menor medida).

Tras la alerta generada por el decreto de corte del suministro en los 417 hogares de Paderne enganchados a la red y las críticas en redes de oposición y residentes por la “falta de previsión del Concello”, el alcalde ha intensificado los contactos con los municipios del entorno para conseguir agua y restablecer cuanto antes el servicio.

“Ya cerré con el Concello de Miño que nos echen una mano”, apunta el regidor con un gesto de alivio. A las seis de la tarde, camiones cisterna comenzaban a cargar agua de Miño para atender las necesidades más acuciantes. Y mientras, el regidor mantiene contactos con otros municipios, como Betanzos o Bergondo.

No es la primera vez que en el Paraíso entre ríos sufre problemas de suministro de agua. Este pequeño municipio rural que no llega a los 2.400 habitantes se nutre de manantiales, al igual que pueblos del entorno como Irixoa, lo que les hace especialmente vulnerables a los episodios de sequía, apuntan los mandatarios. “Nosotros tampoco descartamos tener que hacer algún corte”, confiesa el alcalde de Irixoa, Antonio Deibe, que revisa todos los días con preocupación el repunte en los consumos y que recuerda que no puede usarse el agua de la red pública para riegos y piscinas: “No nos va a temblar la mano en abrir expediente”, advierte.

Paderne se nutre de cuatro manantiales, cuenta con dos bombeos y acomete obras para una nueva captación, para lo que dispone de una ayuda de la Diputación. Actualmente, la red pública nutre a 417 viviendas, el resto, más de la mitad de la población, cuenta con traídas vecinales o pozos particulares, una circunstancia que resultó decisiva para sobrellevar este drástico corte de suministro.

Para muchos vecinos fue un día como otro cualquiera. “Nosotros nos suministramos de una traída vecinal”, explica sonriente el responsable del bar Raúl, situado a escasos metros del Consistorio, que explica que la mitad de las parroquias disponen de sus propios recursos. Otros negocios hosteleros, como la Taberna do Vimieiro, en Velouzás, disponen también de suministro propio, aunque “no es suficiente”, admite Anahí Velilla. Ella y Rodrigo Valiño, veteranos hosteleros que residen en Bemantes (Miño) y que ayer se aprovisionaron de agua depositada en una decena de garrafas. Y buena falta que hacía. En la cocina, el termómetro marcaba más de 40 grados. “Si no hay agua, no hay agua ¿qué le van a hacer?”, apunta resignado Rodrigo.

Otros se lo toman con menos filosofía. Mónica Souto, vecina de Souto, solo dispone de agua de la red municipal y ayer aprovechó las últimas reservas antes del corte para meter en la ducha a sus tres pequeños. Ella no se explica cómo el Concello pudo adoptar una medida tan radical “en plena ola de calor” y atribuye la situación a las carencias de la red pública, que ya les ha dado más de un susto. “No creo que los vecinos de Paderne hagamos un uso distinto del agua que en Miño, Irixoa o Betanzos”, ironiza esta residente, “indignada” con el alcalde por atribuir la situación a un uso indebido.

Comparten su opinión los grupos de la oposición. PP y BNG, con especial dureza los populares, acusan al Ejecutivo socialista de no invertir en los últimos 32 años en la ampliación de la red de agua y lamentan que se haya adoptado una medida tan radical en lugar de optar por cortes puntuales de menor duración.

El alcalde admite que la responsabilidad es compartida, aunque recalca que revisará los consumos para dar con los “vecinos insolidarios”. “Hay una parte de responsabilidad municipal porque tenemos que garantizar el suministro; otra vecinal, porque hay que realizar un consumo responsable, y otra de Dios”, bromeaba ayer en al tiempo que alzaba un dedo al cielo, implorante. Está por ver si el Altísimo asumirá su parte a corto plazo. La lluvia dio anoche una tregua, pero el calor prosigue y en Paderne deberán sobrellevarlo con un chapuzón en los ríos y playas. La piscina pública, a rebosar de agua y a punto para la zambullida, está cerrada por falta de aspirantes a cubrir las plazas de socorristas. Otra paradoja que contribuía ayer a caldear aún más el ambiente.

El corte de agua prosigue y el Concello acelera las gestiones para intentar levantar la suspensión antes del plazo previsto.