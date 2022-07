Ola de calor: Paderne cortará el suministro de agua día y medio por la sequía y el “consumo excesivo”

El Concello de Paderne decretó ayer un corte de agua por desabastecimiento que comenzará hoy, jueves 14 a las 13.00 horas y se prolongará hasta las nueve de la noche del viernes. El alcalde, el socialista César Longo, emitió un bando urgente en que atribuye esta drástica medida a la sequía, las altas temperaturas y el “consumo excesivo del agua procedente de la traída municipal fuera del uso doméstico”.

Este corte, que ha cogido por sorpresa a los grupos de la oposición y a los residentes en este pequeño municipio rural de 2.393 habitantes, estuvo precedido de peticiones por parte del Concello de reducción del consumo de agua.

Hace dos días, el Ayuntamiento alertaba en redes sociales de que durante el fin de semana se habían vaciado los depósitos: “Es necesario tomar precauciones para evitar posibles problemas de abastecimiento de agua, queda prohibido emplear el agua de la traída para usos que no sean estrictamente domésticos”, advertía el Consistorio, que sostenía entonces que trabajaba “ininterrumpidamente” para controlar posibles fugas y “aprovechar hasta la última gota de agua”.

El decreto de corte de agua de 32 horas hs propiciado las quejas de residentes y también de los grupos de la oposición, que alertan de los trastornos de una medida que les privará durante casi dos días de un servicio básico“en plena ola de calor”. PP y BNG atribuyen esta situación a la falta de previsión del Gobierno local que dirige el socialista César Longo, con el que este diario intentó contactar ayer sin éxito.

Populares y nacionalistas avanzan que exigirán mañana explicaciones en el pleno, lamentan la falta de información y de alternativas ante una suspensión de suministro “de grandes dimensiones”. Manel Pérez, del BNG, critica que no se hayan tomado medidas menos lesivas que un corte continuado de 32 horas e insta a incrementar la vigilancia si realmente se ha llegado a esta situación por un mal uso del agua. “Parece obvio que el Gobierno local no hizo una previsión adecuada. Lo normal sería empezar con otro tipo de medidas de ahorro y no cortar directamente el suministro durante día y medio”, defiende.

El PP se muestra más duro. Su portavoz, Pedro Ríos, achaca esta situación a la “nula” inversión del Ejecutivo en la mejora de la red. “El PSOE gobierna desde hace 32 años y no se ha ampliado absolutamente nada”, afirma el popular, que contrapone la situación en Paderne con la de otros concellos del entorno, como Betanzos o Miño que mantienen el suministro. La formación lamenta además que el Concello no ofrezca alternativas como la contratación de camiones cisterna para suministrar a los hogares que solo disponen de agua de la traída.

Concellos del rural piden contención: "Si la gente no ayuda estamos vendidos"

Otros concellos del área betanceira no se plantean de momento medidas tan drásticas aunque admiten del riesgo de desabastecimiento por un mal uso del agua. “Yo acabo de invertir 48.000 euros en una captación y creo que este manantial no me va a fallar, pero la situación es preocupante, todos tenemos que concienciarnos”, apunta el alcalde de Vilarmaior, Carlos Vázquez (PP), que ha constatado un fuerte incremento en el consumo durante la noche que achaca al uso del agua para el riego. “Hay casi tanto consumo de noche como de día”, apunta.

El alcalde de Irixoa, Antonio Deibe, que tuvo que decretar cortes de suministro de 7 horas durante la sequía de 2017, no descarta verse obligado a tomar este tipo de medidas: “No descartamos algún corte, si la gente no ayuda estamos vendidos”, afirma el regidor, que explica que han ejecutado obras para ampliar la red pero que advierte del riesgo de desabastecimiento por el uso indebido del agua para llenar piscinas o riegos, más aún en concellos como Irixoa o Paderne, que se suministran de fuentes y manantiales que están bajo mínimos por la escasez de lluvias, incide: “No nos va a temblar la mano a la hora de abrir expediente”, advierte el regidor, que recuerda que esas prácticas están “prohibidas”.