La diputada del BNG Mercedes Queixas ha reclamado de nuevo en el Parlamento medidas urgentes para preservar As Brañas do Deo. La responsable nacionalista acusó al Gobierno gallego de consentir en “expolio” y “deterioro” de este enclave natural que ocupa terrenos de Aranga, Oza-Cesuras y Curtis, a pesar de que su riqueza ecosistémica llevó a la Xunta a proponer su inclusión en la Red Natura hace más de una década (una propuesta de ampliación que no llegó a aprobarse).

El BNG denuncia que As Brañas do Deo han sido objeto de múltiples agresiones en los últimos años y acusan a la Xunta de ser “cómplice” y consentir con su inacción plantaciones ilegales de eucaliptos.