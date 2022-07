La Asociación Veciñal San Cosme de Maianca, el Centro Deportivo Mariñeiro de Mera y el Concello de Oleiros organizaron ayer la tradicional sardiñada en la playa de Mera. El Concello ayudó a organizar para que no se perdiese la tradicional sardiñada, que se incluía en las fiestas del Carmen de Mera, que este año no se celebrarán ya que no existía un grupo que asumiese el relevo en la comisión de fiestas, afirma el Gobierno local. Se vendieron sardinas asadas y crudas y se ofreció leña gratis para quienes llevaran parrilla. Actuaron la Agrupación Cultural A Marola de Mera y la charanga A Santa Compaña.