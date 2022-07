A los 17, finalista junto a dos ‘profes’

Montero pasa a la final, que se celebrará en octubre en la Casa Museo Manuel María, en Outeiro de Rei, tras un proceso a ciegas, en el que presentó sus obras con una especie de pseudónimo para garantía de anonimato de los concursantes. Hijo de la cantante, compositora y profesora de canto moderno Carmen Rey —y nieto del autor de la escultura de La espada y la rosa de O Burgo, Montero se desmarca de su madre en estilo, al decantarse por la música clásica, aunque sospecha que le ha calado el gusto por “las armonías más complejas”. Con Bach y Aleksandr Scriabin como referentes, define su estilo como “romántico contemporáneo, o algo así”.

Entrevista a Teo Montero / Estudiante de piano y finalista de un premio de composición

“La figura del compositor ya está un poco anticuada, pero es lo que me gustaría”

¿Cuál es el estilo de la pieza?

Es de estilo romántico, un poco lenta, con armonías modernas y una forma clásica de lied, más o menos.

¿Por qué estos estilos?

Me salió mientras improvisaba en el piano. Primero la introducción y después busqué entre las obras de Manuel María la que más le pegaba e hice el resto en base al poema ya.

Es hijo de Carmen Rey. ¿Tiene alguna influencia de ella?

Obviamente, hay mucha influencia de mi madre en mí. Me afectó más en elegir las armonías más complejas a veces. Aunque nunca me dio clase de composición ni armonía, pero el apoyo siempre está ahí y más si tu madre es tan grande.

Encara el último año de grado Profesional. ¿Y luego qué?

Estoy buscando conservatorios en los que estudiar Superior. Lo que sé es que me voy a dedicar a composición y, si puede ser, hacer doble grado con interpretación de piano.

¿Cómo ve las posibilidades en el mundo del piano clásico en España?

Está bastante difícil acceder a ese mundo. Es un público bastante reducido, pero últimamente creo que está creciendo un poco el interés.

Alguna pieza suya suena a banda sonora. ¿Lo considera una opción?

En principio, ese no es mi objetivo, pero siendo realistas es una de las formas, digamos, que sale más rentable en la composición, porque no es muy realista la figura del compositor, ya está un poco anticuada. Pero es lo que me gustaría: componer lo que quiera y que se represente.