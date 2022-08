Uno de los programas más conocidos y populares en la comarca coruñesa, la Semana Cultural de Santa Cruz en Oleiros, regresa este verano tras dos años sin poder celebrarse por la pandemia y aprovechará para conmemorar su 35 aniversario, que tenía que haberse celebrado hace dos años. Por eso a esta edición la enumeran como XXXV+II.

Estos festejos durarán del 15 al 19 de agosto e incluirán un amplio número de actividades lúdicas, didácticas y deportivas para las familias, organizadas todas por la Asociación de Veciños Santaia de Santa Cruz en colaboración con jóvenes de esta localidad.

El lunes 15, día festivo, se celebrará el tradicional concurso de figuras en la arena por la mañana y los talleres de pintura en el suelo por la tarde, además de los bailes del Tradi Fest. Al día siguiente habrá juegos populares y la yincana Santaia y la realización de un mural colectivo.

El Día do Barro, de elaboración de piezas de alfarería, será el miércoles 17, con jornada de patinaje también. Al día siguiente se celebrará el popular Asalto ao Castelo de Santa Cruz a las 17.30 horas.

El último día de Semana Cultural será el viernes 19 con la regata de OFNIS (objetos flotantes no identificados) al mediodía, con el reto de no hundirse con embarcaciones hechas a mano. Por la tarde habrá talleres de artes plásticas y el Día do Doce.