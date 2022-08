“El Rock in Cambre no sería posible sin todo el pueblo, que se involucró”

No tenían edad aún para sacarse el carné de conducir pero su pasión por el rock convenció al Gobierno local de Cambre en 1991 para poner en marcha un festival y treinta años después el Rock in Cambre es una cita obligada tras haber traído a grandes figuras como Barricada, Los Suaves, Barón Rojo, Platero y Tú, Marky Ramone o Siniestro Total. Ángel Sánchez fue el principal impulsor de esta evento y también de que su grupo, Inadaptados, en el que era el batería, vuelva a reunirse para tocar en esta edición.

Inadaptados también cumple treinta años, como el Rock in Cambre.

Sí, se creó en el 91, estuvimos siete u ocho años, luego nos deshicimos, algunos incluso nos perdimos la pista. Quedamos para tomar algo y contar anécdotas y a raíz de esa reunión, que tuvo que esperar porque fue en pandemia, pensamos en hacer algo. Mónica, la concejal de Cultura, también nos propuso conmemorar esos treinta años. Subiremos este viernes al escenario, con un repertorio cortito, después de estar ensayando, que ha sido complicado por los horarios de trabajo, la familia. Recuperamos temas que tocábamos en aquella época, que teníamos en VHS, hicimos los arreglos.

Los cinco integrantes de Inadaptados, ¿siguieron en la música ?

Tres de nosotros sí. Miguel Varela compone, produce, graba discos. Chuchín toca en otras bandas y yo también.

¿Pensaba que duraría 30 años este festival cuando fue a proponerlo al Concello con 17 años?

No, no lo pensaba. En aquella época no había muchas alternativas de ocio. Íbamos a muchos festivales, comprábamos discos y pensábamos que queríamos algo igual en Cambre. El primer año te miraban raro, después vieron que venía gente, se unieron Arde Siberia y Hemacaos, ya había tres bandas en Cambre.

Había una ‘movida’ cambresa.

Algo así. De hecho antes de la pandemia había treinta grupos en Cambre, ésa es la cosecha de lo que se inició entonces con el festival. Nosotros estábamos mucho en la onda, veíamos lo que iba a pegar y los concejales se fiaban mucho de nosotros.

Unos chavales de 17 convenciendo a Platero y Tú o Los Enemigos de venirse a un pueblo pequeño...

Nos tratábamos de tú a tú con ellos. Había mucho feeling, te tomabas una cerveza con Fito Cabrales, con Los Enemigos. Se sentían muy cómodos con nosotros porque veían que éramos chavales que sabíamos de música y que era algo humilde. Nunca tuvimos ningún mal rollo con ninguno, al contrario, una conexión brutal.

Pero después la gestión la llevó el Concello.

Sí. En el año de Platero y Tú se llenó tanto que ahí vimos que se nos iba de las manos. Los bares se quedaron sin existencias. No había taxis suficientes ni personal de seguridad suficiente...Ya era imposible y el Concello cogió la gestión.

Se ha publicado un libro con la historia de estos treinta años.

Era muy necesario. Yo siempre guardé todos los carteles de las bandas, tenía cajas y cajas. Fue una muy buena idea de Noelia Díaz.

¿Qué le parece el cartel del Rock in Cambre de este año?

Es mejorable, pero está claro que venimos de una pandemia, que es complicado ahora con los grupos. Pero yo no miro el cartel, lo que miro es que nos vamos a juntar de nuevo, y también todos los de nuestra edad que colaboraron. Porque en el festival se involucró gente de todo el pueblo, incluso veraneantes. Sin ellos esto no habría sido posible. Pegar carteles, atender la barra del bochinche, hacer las acreditaciones...

¿Qué conciertos destacaría de estos treinta años?

A mí me marcó el año de Platero y Tú y Killer Barbies. También MClan, estuvimos tomando algo con ellos cuando aún tenían un caché muy bajito. Y el año de Siniestro Total con Toñito de Poi...