El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de A Coruña ha estimado el recurso del delegado de USO Juan Esteban Méndez Leiva y ha anulado las resoluciones del Concello de Sada de 2020 por las que se aprobó la convocatoria para el desempeño en comisión de servicios del puesto de técnico general de urbanismo y su concesión a Hipólito Pérez Novo. La sentencia llega con esta plaza ya vacante y condena al Concello a indemnizar al recurrente con la diferencia de complemento específico entre este puesto y el que ocupa.

La jueza argumenta que a pesar de que en la RPT el puesto está recogido como de vínculo funcionario y de la escala de Administración Xeral, en la convocatoria y a lo largo de todo el expediente se convocó como de Administración Especial, por lo que la prioridad se otorga al personal funcionario de carrera que pertenezca a la misma escala del puesto objeto de cobertura. Concluye que la convocatoria “no es ajustada a derecho” y que el demandante “tenía preferencia sobre el candidato designado”, por lo que tiene derecho a ser indemnizado.

USO dio a conocer ayer la sentencia y recordó que esta convocatoria dio pie a una denuncia de Fiscalía (que fue archivada) y que el alcalde, Benito Portela, siempre “presumió de que no había lícito penal ni administrativo”. El Concello recurrirá el fallo. “Entendemos que la convocatoria, de libre concurrencia, y el posterior nombramiento no incurren en causa de nulidad. El error material de clasificación de la plaza al que remite la sentencia no fue advertido por nadie, tampoco por el recurrente”, defiende Portela.