El sobrecoste de materiales hace subir contratos en Cambre un 30%

La mejora del entorno del centro social de Pravio, la obra de accesibilidad y seguridad peatonal en la carretera de Cambre-O Temple y la calle Carballo, la reordenación del entorno del parque infantil de la calle Francisco Rodríguez, la remodelación de la parada de autobús de Costa da Tapia, la reforma de la plaza Fernando Buesa y la actuación en la rúa Rocón. Estos seis contratos de obra junio y julio del Concello de Cambre han quedado desiertos, y se unen a la demolición del edificio de Os Campóns que también se quedó sin licitantes el pasado marzo. El Ejecutivo local ha señalado que se trata de un problema que también sufren otros concellos y que se debe al encarecimiento de los precios de los materiales por la inflación y la guerra en Ucrania, entre otros.

El Gobierno cambrés en el pleno del pasado 28 de julio aprobó un nuevo suplemento de crédito por valor de 120.000 euros para hacer frente a estos sobrecostes no previstos y poder sacar adelante estos contratos. En ese pleno se dio luz verde a aumentar el presupuesto de estas seis actuaciones para poder licitarlas de nuevo pero con un mayor presupuesto. La mayoría de estas obras aumentan su coste un 30%, con una media de 22.000 euros más de inversión. En el caso de la mejora del espacio exterior del centro social de Pravio sin embargo el sobrecoste es casi el doble, pasa del presupuesto inicial de 35.717 euros a 68.000, un incremento del 94,2%.

La arquitecta técnica elaboró un informe sobre estos incrementos para ajustar el presupuesto actual de Cambre. El Ejecutivo municipal señaló que en la mayoría de los casos se trata de proyectos redactados en 2021, cuando tenían unos determinados precios, y ahora con la subida de los costes de los materiales (también ha subido todo lo demás) las empresas de obras no se presentan a las licitaciones porque perderían dinero. Además de tener que gastar más dinero, al volver a sacar las obras a licitación también se demoran más los trabajos por todos los trámites nuevos.

Desierto el ‘bochinche’

Cambre también ha visto cómo ha quedado desierto el contrato para instalar un puesto de bebidas y comidas en el Rock in Cambre que comienza mañana, pero en este caso no fue por el encarecimiento del material (que también), sino porque ninguna de las dos ofertas se presentó “en forma”: una envió la propuesta con la memoria pero sin la valoración económica y la otra la presentó por registro y no por la plataforma de contratación pública.