Cambre estará de fiestas durante toda una semana seguida. Ayer comenzó el Rock in Cambre con la actuación de Los Zigarros —en la imagen sobre estas líneas—, The Peawees, Dakidarría, Inadaptados, Another Wasted Year y Leria y mañana domingo actuarán Stonewolf, Sin City Devils, Hemacaos, Agoraphobia, Burning, Miguel Costas y Zenzar. A continuación, del 14 al 17, se celebrarán las Festas da Nosa Señora, con las orquestas Os Satélites, Miramar, Ritmo Joven y el Dúo D’Vicio. El lunes 15 además se celebra también la XXI Carreira Popular Concello de Cambre.