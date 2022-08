Una administración de loterías de Cambre ha repartido un millón de euros del Euromillones con un boleto sellado este viernes. La oficina es la número 1 del municipio, en el número 3 de la calle Cruceiro.

El responsable de la administración, Bernardo Tejero, comenta que en los últimos años ha repartido premios de cierta importancia, pero no de esta cuantía, la que corresponde a la modalidad de El Millón. El anterior celebrado en esta oficina, de 187.000 euros, correspondió a un pleno al quince en una quiniela. Tejero no sabe aún quién es el afortunado: “Puede que ni se haya enterado aún”, cree. Señala además que en los últimos días hay mucha gente en el municipio por la celebración del festival Rock in Cambre.

La combinación ganadora del sorteo del viernes12 fue la formada por los números 14, 17, 34, 35 y 42. Las estrellas fueron 10 y 6. La recaudación ascendió a 56.290.786,20 euros. No hay boletos acertantes de Primera Categoría; sí dos de Tercera.