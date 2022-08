Culleredo implanta nuevo control horario del personal tras reparos en las horas extra

El Gobierno local de Culleredo informó en el último pleno del reparo formulado por la Intervención municipal respecto al abono de 1.106 y 663 euros a dos trabajadoras municipales en concepto de servicios extraordinarios realizados fuera de su jornada de trabajo. El interventor, órgano fiscalizador de las cuentas municipales, se mostró contrario a pagar estas horas extra porque no constaba probado su “cumplimiento de la jornada normal establecida ni de la realización de trabajos fuera de dicha jornada”. Desde la pandemia dejó de utilizarse el sistema de fichajes en el Concello, al prevalecer durante largo tiempo el teletrabajo y no servir ya para el control horario de forma tan exacta. Ante esta situación, el interventor planteó un reparo con efecto de suspensión del expediente al abono de estas gratificaciones de horas extra porque no podía verificar que realmente habían hecha esas horas a mayores al no existir un control.

El informe del interventor municipal sobre este reparo subraya que el acuerdo negociado de las condiciones de trabajo del personal funcionario establece un sistema de compensación de las horas trabajadas fuera del horario habitual por horas libres dentro de la jornada laboral, y solo se puede optar por retribuir esas horas cuando no quede más remedio, por “necesidades del servicio debidamente justificadas”, y en el caso de estas dos funcionarias no se podía acreditar que hubiesen trabajado ni la jornada laboral normal ni horas extra. El Gobierno local, tras dejar de utilizar el sistema de fichaje al entrar en las dependencias municipales, estudió recurrir al sistema que tiene la Diputación, mediante el móvil, aunque se descartó. Finalmente el Concello ha optado por un control del horario de su personal que combinará huella dactilar y videocámara. El Concello de Culleredo efectúa pagos de horas extra de forma habitual en áreas como la Policía Local o la asesoría jurídica, donde es común la necesidad de que realicen más horas. Con este nuevo método de control se podrá verificar ya tanto el cumplimiento del horario normal como el de las horas extra, por lo que la Intervención podrá acreditar si efectivamente se superó el horario y el funcionario tiene derecho a cobrar más. El grupo municipal del BNG preguntó por este reparo de Intervención y también criticó que el Concello aún tenga cita previa para acudir a trámites tan sencillos como meter un documento por registro. El Ejecutivo prometió responder por escrito en el próximo pleno.