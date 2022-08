La empresa de jardines de Cambre, sin contrato desde 2000, pidió el IPC desde 2017 a 2021

A la Intervención municipal de Cambre le llegan facturas cada mes desde años de la empresa que cuida de los jardines del municipio y siempre informa lo mismo: El Concello no tiene contrato formalizado con esta sociedad desde el 1 de enero de 2000, hace 22 años, y por lo tanto los técnicos municipales no tienen “mecanismos idóneos para controlar ni la eficacia del servicio, ni la periodicidad, ni tampoco el cuadro de personal empleado por la empresa” porque no existe un pliego de prescripciones técnicas ni una oferta empresarial “que puedan obligar a un control riguroso del servicio”. Además, esta empresa, al no estar sujeta a un contrato suscrito, “cada año emite facturas por diferentes importes, con base en parámetros que exceden del control de los técnicos municipales y que dificulta la previsión de gasto anual”.

A pesar de esta situación anómala desde hace más de veinte años, la empresa que sigue prestando el servicio y pasando facturas cada mes para su cobro, con el reparo del funcionario que debe fiscalizar esta gestión, solicitó la subida del IPC, no ya del último año, sino del último lustro. Legamo Infraestructura (antes denominada Orto Parques y Jardines) solicitó la actualización de precios desde enero de 2017 a diciembre de 2021, que según su cálculos sumaba 82.494 euros, y “sin perjuicio de los intereses de demora devindicados hasta su efectivo pago”. Ante esta solicitud la Secretaría y la Intervención municipales recordaron de que el contrato está finalizado desde el 31 de diciembre de 1999 y por lo tanto consideraron que no procedía aceptar esta subida o revisión de precios porque no existe un pliego de cláusulas administrativas o técnicas en vigor que lo ampare. Tras este informe de los técnicos municipales la Junta de Gobierno Local de Cambre, a propuesta de la concejal de Economía y Hacienda, acordó desestimar la solicitud de revisión y actualización de los precios con el IPC desde 2017, tal y como había solicitado la empresa para seguir con el mantenimiento de los jardines. El Concello asegura que ya tiene el contrato de jardinería a punto para sacar a licitación Servicios básicos como saneamiento, suministro eléctrico, limpieza viaria o mantenimiento de jardines, en concellos grandes no es habitual que estén sin una licitación y se abonen por facturas presentadas mes a mes por una empresa. En el caso con mantenimiento de parques y jardines de Cambre se ha intentado hasta en cuatro ocasiones un contrato público, sin lograrlo. El Gobierno local ha asegurado que este servicio “ya está en el departamento de contratación”, y solo falta el visto bueno de la Secretaría municipal para poder sacar a licitación. El Ayuntamiento realizó un contrato administrativo con Viveros Orto en agosto de 1995 y hasta diciembre de 1999 para mantener las zonas ajardinadas. En junio de 1999 se iniciaron los trámites para sacar una nueva licitación pero en 2002 y 2003 la Alcaldía solicitó informes sobre los efectos de una adjudicación y sobre el coste mensual y actualizado. En febrero de 2004 se acordó de nuevo que Orto realizase el mantenimiento a 0,22 euros el metro cuadrado al mes, para una superficie de 106.887 metros. En abril de 2008 se redactó un pliego de prescripciones técnicas para sacar el servicio a concurso pero quedó desierto. En 2010 se redactó otro pliego pero no se licitó. En 2011 Orto pidió subir el 3% del IPC y se aceptó. Se iniciaron de nuevo los trámites para licitar en 2011. En marzo de 2012 se detectó un error en dicho pliego: se incluían zonas verdes privadas. Desde entonces, no se volvió a licitar este servicio.