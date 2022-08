Vecinos reúnen 2.500 firmas en apoyo a sus alegaciones contra el eólico Legre

La Asociación A-Legre acaba de presentar ante la Xunta sus alegaciones al parque eólico Legre, que han sido respaldadas por las firmas de 2.500 vecinos. El colectivo destaca que la mayor parte de las personas que han estampado su firma en estas alegaciones conjuntas residen en las aldeas situadas dentro de la poligonal que delimita de este parque, que abarca terrenos de los municipios de Oza-Cesuras y Mesía.

La plataforma vecinal apunta que a sus alegaciones se suman a otra conjunta presentada por cuarenta explotaciones agropecuarias ubicadas dentro del ámbito de este proyecto eólico, en la que instan a la Xunta a denegar los permisos a esta actuación por su impacto.

Como ya informó este diario, el proyecto que tramita Green Capital Power, empresa perteneciente al grupo español Capital Energy, prevé la instalación de siete aerogeneradores con una potencia unitaria de 6 megavatios y una altura de buje de 115 metros.

La compañía, que prevé ocupar una superficie de 103.000 metros cuadrados y delimita una poligonal de 3,7 hectáreas, minimiza el impacto ambiental de este parque y defiende que algunos de los hábitats prioritarios que recogen los atlas administrativos ya no existen dado que “han sido sustituido por repoblaciones forestales”. Green Capital Power argumenta además que ha tomado precauciones para minimizar la afección en la Reserva de Biosfera y el patrimonio cultural.

Las medidas que detalla la empresa promotora en su declaración de impacto ambiental no convencen a los residentes en las zonas afectadas, que apelan a la afección de este parque eólico en el entorno natural, incluidos hábitats considerados prioritarios para la Unión Europea, como los que albergan As Brañas do Deo. En la misma línea que el BNG, afirman además que la empresa incumple las distancias con los núcleos que establece ahora la legislación y que incurre en una fragmentación fraudulenta de los proyectos.