La localidad que asociamos al turismo y al buen tiempo, Benidorm, con unos 70.000 habitantes empadronados, cuenta con 1.113 piscinas. Oleiros, con unos 37.000 vecinos, casi la mitad, cuenta con 1.224 piscinas dadas de alta, le gana por un centenar de estas infraestructuras. La Dirección General del Catastro acaba de publicar los datos de 2022 y parece que el hecho de que Oleiros sea el municipio más rico de Galicia por renta está relacionado con su volumen de piscinas. Solo hay un ayuntamiento en toda Galicia que supera al oleirense: el de Vigo, que tiene registradas 2.568 piscinas.

Oleiros es así el concello de la provincia con más estructuras de este tipo. Tiene tantas como los concellos de A Coruña, Abegondo, Arteixo y Culleredo juntos. Dicho de otro modo, en este municipio se encuentra la tercera parte del total de piscinas del área metropolitana coruñesa que suma 5.467 en total. Su modelo urbanístico extensivo, de urbanizaciones de chalés en su gran mayoría, fomenta esta situación, al tener espacio en las fincas para su instalación.

La inmensa mayoría de estos elementos acuáticos no tienen cubierta. En Oleiros por ejemplo, del total de 1.224 piscinas, solo 84 son cubiertas. El precio de instalar una cubierta para poder utilizarla todo el año puede influir en este hecho. El catastro inició hace poco una campaña de inspección de piscinas para detectar las que no están dadas de alta, pues las de obra, además de requerir una licencia municipal, tributan, hay que pagar el IBI.

En este listado de piscinas no se incluyen las pequeñas, portátiles, desmontables, que han registrado un auténtico boom desde que finalizó el confinamiento. En julio de 2020 las empresas que instalan estas estructuras indicaban que tenían tal demanda que se habían agotado hasta casi final de año, habían tenido que decir que no a varios encargos y manejaban listas de espera importantes. Dos años después, la situación en este sector sigue exactamente igual. “No podemos ni atenderte ni mi jefe ni yo, estamos todo el día al teléfono o con clientes, no damos abasto”, apuntaban ayer desde la empresa ACG Piscinas.

“Este último año, en demanda, ha sido un crack. Aumentó la demanda sobre todo de las baratas y que se instalan rápido, no como las de obra que requieren quince o veinte días si es de poliéster o un mes y pico si es de hormigón” , explica Manuel Álvarez, administrador de Tradisco, especialista en el sector y también en impermeabilizaciones (hicieron la del tejado de la catedral de Santiago). Desde 2020 hubo un aluvión de compras por internet de piscinas desmontables. Tras la pandemia, todos querían una, comprarla y que te la trajeran a casa y montarla rápido y sin papeleo. El modelo más vendido en Amazon, con más de 32.000 valoraciones, fue el de 300x200x75 centímetros, con capacidad para 3.834 litros de agua, y a un precio de poco más de 150 euros. “Los que pidieron las desmontables, al año ya estaban quejándose, el 60% de los casos por no saber montarlas bien. Yo aconsejo contratar a gente especializada, y una buena piscina que aunque cueste un poco más, durará mucho tiempo y te va a satisfacer”, afirma Álvarez.

“Las piscinas municipales, mal diseñadas”

Las piscinas requieren grandes llenados de agua. Los expertos del sector, sin embargo, subrayan que no es tanto gasto como puede parecer. “Una piscina, cuanta menos agua tenga mejor. Con 1,20 o 1,30 metros de altura basta. Y si tienes una buena piscina de obra, con un buen mantenimiento y errada, hibernada, no tienes que cambiarle el agua en años, solo un poco por el lavado del filtro”, explica Manuel Álvarez de la empresa Travisco. Este experto subraya que los concellos sí podrían ahorrar mucho en las piscinas con un mejor diseño. “En lugar de poner una piscina municipal en cada municipio, una para varios concellos, con bus gratuito, y que se buena, bien diseñada, climatizada, que durará. Así se ahorra y te evitas problemas como los que está habiendo, que no hay socorristas para todas”, añade Álvarez. Ni siquiera el encarecimiento de los materiales, “entre un 20% y un 30%”, pasando de piscinas que antes costaban 1.800 a ahora 2.700 euros, ha frenado la demanda de estas instalaciones acuáticas, según subraya este experto, en una empresa con casi cincuenta años de experiencia en el sector.

El oleirense, el que más agua consume al día

Los oleirenses no son solo los que tienen el mayor número de piscinas de la comarca coruñesa (y de la provincia, y segundos de Galicia). También es el que más agua consume según la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento Emalcsa: en el último informe que publicó, de 2020, señala que en Oleiros se beben 316 litros por habitante y día, por encima de los 205 de A Coruña. Los carraleses también son grandes consumidores, 312 litros por persona y día. Oleiros consume, en números globales, un total de 4,2 millones de metros cúbicos al año, el doble que Culleredo o Arteixo. De hecho el 32% del agua que distribuye Emalcsa a la comarca va para Oleiros. Todo apunta a que el agua será un bien cada vez más preciado y escaso. Aunque se pide responsabilidad en su consumo a los particulares, determinadas empresas necesita una gran cantidad de agua para desarrollar su actividad. Es el caso de empresas como Repsol, Begano, Hijos de Rivera y la Autoridad Portuaria de A Coruña, entre otros.