A concellería de Normalización Lingüística de Sada entregou onte os premios do certame (Re)inventando a Florencio Delgado Gurriarán, convocado co gallo do día das Letras Galegas. As gañadoras foron María Gónzalez Blanco na categoría até os 13 anos; Amalia Blanco Pose na categoría entre os 14 e os 17 anos, e Xulián Barros Reimúndez na categoría de maiores de 18 anos. As persoas concursantes deberon escoller os versos procedentes da obra poética de Florencio Delgado e “(re)inventar e dar continuidade” ás palabras do autor de acordo coas preferencias persoais de cada participante.