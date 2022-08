Los bomberos del parque comarcal de Betanzos sofocaron ayer de madrugada un incendio que se declaró en la fábrica de cacao de Coirós, en el que ardieron cuatro toneladas de mercancía. Fue particular dio la alerta a la central de emergencias 112 a las 23.30 horas, que envió a la zona a los efectivos contraincendios, que sofocaron las llamas y retiraron el cacao do interior do local. El fuego no provocó daños personales ni en la estructura de las instalaciones.

Los efectivos contraincendios tuvieron que volver a desplazarse hasta la nave al mediodía de ayer tras recibir una nueva alerta de incendio el 112. Aunque inicialmente los particulares alertaron de fuego en el exterior de las instalaciones, al llegar al punto los efectivos comprobaron que se trataba solo del humo de los restos de cacao acumulados en el patio.