Este sábado día 3 de setembro celebrarase no municipio de Oleiros unha nova edición da Foliada Tradicional, unha xornada lúdica na que participarán as agrupacións folclóricas existentes no concello. A festa comezará ás 13.00 horas nas Torres de Santa Cruz. Haberá ademais diferentes actividades dirixidas para toda a familia. Todas as persoas que o desexen poderán unirse libremente ao baile e ao canto cos grupos ata a queimada popular que porá fin á troula.

A parroquia de Perillo ademais festexa a Santa María da Cabeza dende o venres día 2 asta o domingo 4. A comisión de festas organiza unha mexilonada o venres a partir das 20.30 horas e pola noite haberá verbena coa orquestra París de Noia e a actuación de DJ Toni Seijas. O sábado haberá concurso canino ás 17.00 e ás 20.30, unha churrascada. Pola noite actuá o grupo Bomba e DJ Sonic. Os festexos acaban o domingo coa misa solemne ás 13.00 e a sesión vermú co Dúo Deluxe.