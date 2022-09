El BNG de As Mariñas ha presentado alegaciones al proyecto de línea de alta tensión Gato-Mesón do Vento que evacuará la energía de seis parques eólicos proyectados en Monte do Gato.

Los nacionalistas apelan a un fraccionamiento fraudulento de proyectos e inciden en que la subestación Mesón se conectará a su vez a un tendido que recogerá la potencia de otros cuatro parques en tramitación. El BNG apunta que ninguno de los parques eólicos a los que hace referencia el proyecto han sido autorizados todavía y reprueba que se tramitasen de forma independiente a pesar de tratarse de “mega parques interconectados que comparten infraestructuras básicas para su funcionamiento”. Los nacionalistas advierten de que la tramitación independiente de los parques e infraestructuras complementarias impide conocer el impacto real y recuerdan que la Justicia tumbó varios proyectos por un fraccionamiento fraudulento.