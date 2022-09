El mural pintado por el artista portugués Huariu en Cambre, en la edición del Cromático Mural Fest celebrada el mes pasado, ha sido seleccionado como candidato a mejor del mundo del mes de agosto por la plataforma Street Art Cities, que en julio proclamó mejor obra global la versión de Fendetestas creada por Mon Devane e inmortalizada en un lateral del antiguo hostal Alba de Sigrás, también en el marco del festival cambrés. La obra de Huariu, titulada Enraizado no presente, retrata a una niña que mira una mariposa posada en su hombro en la calle O Balado, en la capital municipal.

La creación del portugués ha superado ya dos fases previas para optar ahora al reconocimiento mundial. En primer lugar, y gracias a la labor de los street art hunters (cazadores de arte urbano), la entidad realizó una selección de un centenar de obras de entre cerca de 1.000 ciudades. A continuación, Street Art Cities publicitó las fotografías de cada uno a través de redes sociales y la audiencia escogió con sus reacciones a los 25 favoritos. La creación de Huariu en Cambre se ha alzado como una de las más populares, por lo que ha resultado seleccionada como finalista para convertirse en la mejor del mes de agosto.

La obra del portugués puede votarse por en un formulario habilitado por la organización. El plazo para emitir votaciones estará abierto hasta el 7 de septiembre.

El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, manifiesta su “enorme orgullo” por la nueva selección para el reconocimiento internacional, que llega tras el éxito de Mon Devane, reconocido “hace solo unos días” como mejor del mundo por su mural Os Campóns. El regidor espera que la obra de Huariu corra la misma suerte que el Fendetestas y, para ello, anima a toda la ciudadanía a apoyar esta candidatura con su voto.

Como el propio Huariu reveló en sus redes sociales, el mural candidato a mejor del mundo apela a la infancia y llama a volver a “la inocencia, los ojos llenos de sorpresa, no saber nada, no tener nada, pero sentirse tan pleno, tan conectado con la vida” y a “esos momentos dorados de asombro, alegría, no tensión, no preocupación, no ansiedad”. “La niña mirando a la mariposa en su hombre puede parecer una simple escena cotidiana, sin embargo, esconce una de las grandes reflexiones de nuestra sociedad: la falta de presencia humana”, describe el auto. “¿Cuánta importancia damos a cada momento?”, se pregunta el artista, que reivindica la “gran importancia de prestar atención, con todo nuestro ser, a los pequeños momentos mágicos que ocurren a nuestro alrededor, todos ellos”.

Si la obra de Huariu se proclama mejor mural del mundo de agosto, optaría al reconocimiento como el mejor de 2022, como ocurrió con la obra de Mon Devane. La creación del ourensano que resultó elegida mejor del mundo del mes de julio es una reinterpretación del personaje Fendetestas, de El bosque animado, para la que tomó como modelo al actor y humorista Xosé Antonio Touriñán, quien contó con él para realizar otro mural en Castelo.