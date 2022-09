Cambreses y oleirenses con doble municipalidad

Una rotura que ha dejado a la vista una unión. Vecinos cambreses y oleirenses son, a efectos hídricos, del concello vecino. Cerca de 40 vecinos de la zona de O Seixal, perteneciente al concello de Cambre, pagan sus recibos del agua al Concello de Oleiros, del que reciben el abastecimiento, y una veintena de residentes en A Gándara y O Pastel, en territorio del municipio de Oleiros, abonan sus pagos de abastecimiento al Ayuntamiento cambrés, del que llega el agua a sus casas, afirma el Concello de Cambre.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, apuntó ayer la existencia de casos de residentes en el concello cambrés que pagan sus recibos a las arcas municipales oleirenses. El Ayuntamiento cambrés confirmó este extremo y añadió que la situación se produce también a la inversa y, además, existen vecinos del término municipal de Culleredo en el mismo caso: beben agua de Cambre y pagan el abastecimiento a este concello y no al que gobierna en el suelo que habitan.

“No es una situación peculiar, sino que puede pasar en otros muchos concellos”, aseguró ayer el Gobierno local de Cambre. La situación, explica, se da en las zonas límite de los concellos, cuando la red de abastecimiento del ayuntamiento propio no llega para cubrir el servicio a todas las casas y desplegarla para alcanzar a todas la viviendas implicaría una obra de gran inversión o complejidad.

El agua que une a Cambre y Oleiros ha sido también la que ha reavivado la distancia entre sus gobernantes. En la rotura del pasado mayo, ambos concellos se culparon mutuamente de la demora en el arreglo.

Seoane reclama a Emalcsa que repare la tubería y la entidad le atribuye las competencias

El alcalde oleirense reclamó ayer a Emalcsa, responsable del abastecimiento en el área, que repare la tubería rota en Costa da Tapia, titularidad de Oleiros. Pide, además, que disponga el contador en O Seixal y no en el puente de O Burgo. Emalcsa replica que esa tubería no pertenece a su red, sino a una “privativa de Oleiros” y a ese concello corresponde su “gestión y reparación”. Añade que el contador estuvo históricamente en O Burgo y no tiene competencias en la red baja de los municipios.