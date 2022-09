El nuevo Santa Cruz: se levantarán casi un millar de nuevas viviendas

Al final de Viñas de Babilonia, en un camino a la derecha, unos obreros están realizando una pequeña actuación para evitar que una vivienda y sus alpendres se inunden en invierno cuando se desborda el río do Seixo, lleno de maleza en varios tramos. A escasos metros, siguiendo el regato, está previsto construir 390 viviendas en un sector promovido por cinco grandes promotoras, en una gran bolsa de suelo que ahora es arbolado, prado y maleza, bordeando la rúa do Saber. El propietario de la vivienda es un hombre mayor que no deja de mirar a los obreros. “Santa Cruz no va a cambiar, ya cambió, yo ya no la conozco”, señala este vecino, que está seguro que se salva, por escasos metros, de estar dentro de este ámbito y verse obligado a tener que entrar en la junta de compensación y abonar importantes sumas de adelanto para urbanizar.

Los residentes de toda la vida de Santa Cruz suelen decir hace tiempo que ya no reconocen su localidad. Han visto en estos últimos cinco años cómo Meixonfrío pasó de estar vacío a tener en ejecución o terminados ya, tres grandes bloques de viviendas (de Vía Célere y de Gestilar), de 150 pisos en total, que se unen al inmueble de vivienda de promoción social ya entregada hace años. Han visto su viejo hotel y restaurante Maxi convertido en un hotel boutique que es elegido por famosos como la cantante Rosalía. Han visto desaparecer la vieja gasolinera del cruce y la aplicación por primera vez del aparcamiento exprés en su entorno. Han visto abrir un centro de día público y una residencia de mayores privada en la entrada a la localidad. Pero no es nada comparado con la explosión residencial que rodeará este núcleo con casi 900 viviendas en trámite. Junto a las 390 viviendas de la bolsa de suelo vacío del SUD-10 junto a la rúa do Saber, el otro gran desarrollo urbanístico en trámite es el de Coruxo de Arriba, detrás del hipermercado Gadis, con 303 viviendas (al principio preveía 443 pero después redujo el número) pero también con unas infraestructuras propias de una ciudad: una estación intermodal con cuatro dársenas para autobuses, parada de taxis, aparcamiento para bicicletas y zona de carga de vehículos eléctricos. Se construirá también un gran edificio comercial. Será un nuevo Santa Cruz, el de Coruxo, casi una miniciudad (está prevista la ejecución de una circunvalación). Al lado está la residencia de mayores y a escasos metros, enfrente, al borde de As Galeras, están casi acabados nueve chalés de diseño al borde d la carretera. Junto al parque Luis Seoane de Canide se finalizó ya el año pasado un edificio de lujo de 36 viviendas y entre O Repicho y la plaza Esther Pita está aún sin reactivar, la promoción de un bloque de 25 pisos. Entre la obra que acaba de terminarse, la que acaba de ocuparse y la que está a punto de iniciar suma casi 900 hogares.