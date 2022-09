La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo ha abierto el plazo de inscripciones para el VI Congreso Nacional de Ecoturismo, la principal cita do sector en España para el cual As Mariñas ha sido elegida como sede. La cita se celebrará del 18 al 20 de octubre y las inscripciones pueden realizarse en la web www.congresonacionaldeecoturismo.es.

El congreso está organizado por Mariñas Coruñesas, la Diputación y la Xunta, como anfitriones, y la Secretaría de Estado de Turismo, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y la Asociación de Ecoturismo en España. Con el lema Hacia la neutralidad en carbono, el encuentro abordará la situación del sector y los pasos a seguir. “En un año marcado por temperaturas extremas y desastres naturales, la lucha contra el cambio climático está más presente que nunca y en ese marco el ecoturismo aboga por consolidar el cambio en el actual modelo hacia productos más sostenibles y comprometidos con el planeta”, afirma la Reserva.