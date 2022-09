El grupo municipal del PSOE de Sada denuncia que desde el pasado domingo no hay patrulla de la Policía Local durante las noches y urge una solución. Su portavoz, María Pardo, acusa al Gobierno local de “dejar la seguridad de los vecinos y vecinas en manos de la divina providencia, cubriendo unas noches y otras no”.

“Si una persona mayor sufre una caída en su domicilio no puede llamar a la policía local para que la auxilie; si hay un accidente de circulación en el casco urbano, no hay una patrulla que levante atestado; si se presenta un caso de violencia doméstica, no habrá patrulla que auxilie a la víctima”, denuncia la formación vía comunicado.

María Pardo califica la situación de “despropósito” e insta al Gobierno local a corregir la situación y “realizar las gestiones oportunas para que se cubran todos los turnos de noche”.

La asociación Vecinos Unidos Sada ha denunciado también la ausencia de policía en el turno de noche, así como varios integrantes de la plantilla. La Falta de agentes es motivo constante de enfrentamiento político desde el inicio del mandato y ha propiciado reiteradas quejas del sindicato mayoritario, el CSIF. El Ejecutivo municipal admite problemas para cuadrar turnos por la falta de agentes y las bajas, pero recalca que se coordina con la Guardia Civil para evitar que el municipio quede desatendido.