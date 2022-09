García Seoane planea su futuro tras 43 años en el Gobierno

Ángel García Seoane tiene 70 años, todo atado en Oleiros, buena salud y ganas de nuevos retos tras 43 años de gobierno independiente sin que nadie le tusa. Él ya ha dado pistas en los últimos años de su ambición más allá de la frontera oleirense. “Ya me presentaré también a las gallegas, que aún estoy muy rufo para estar en más campos de batalla”, apuntó en un pleno en febrero de 2017 donde dejó entrever su vieja ilusión por presentarse como candidato a la Xunta.

El año anterior, en 2016, García Seoane convocó asamblea general de Alternativa dos Veciños para plantearles esta posibilidad, pidió permiso para dejar Oleiros, pero 114 personas votaron que no se fuese y 45 le dieron luz verde. Perdió la votación y acató la decisión de la mayoría de simpatizantes. Incluso la exalcaldesa y presidenta honorífica de Alternativa entonces, la fallecida Esther Pita, le dijo con sinceridad que había votado que no se fuese.

El portavoz del Partido Popular, José Bonome, le dijo que estaba llegando al final de su carrera política. Y saltó. “¿Acaba de anunciar el fin de mi carrera política? Pues dentro de unos días habrá novedades, ya verá que no tengo la carrera política acabada ni nada de eso, tome nota de lo que se va a anunciar en unos días. Yo puedo dirigir este concello sin estar aquí”, apuntó. Desde el entorno de Alternativa dos Veciños saben qué es lo que va a anunciar García Seoane próximamente pero el secreto es total. En varias ocasiones Seoane ha manifestado que la primera teniente de alcalde, María Xosé Varela, podría ser su sustituta. Lleva muchos años como su número dos y presenta al Concello en distintos órganos.

La querella por la demolición de la Casa Carnicero el último día de diciembre de 2020, después de haber sufrido un grave incendio en ese verano, puede que vuelva a pasarle factura, está pendiente de resolverse si se abre o no juicio oral tras tomar declaración de las partes implicadas. Tras la denuncia de la Xunta la Fiscalía formuló denuncia por un supuesto delito contra el patrimonio histórico contra el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane; la delegada de Urbanismo de Oleiros, María José Varela Neira; la asesora urbanística municipal, Gloria de la Montaña García Alcántara, y José Luis Jares Vázquez, arquitecto municipal. Podría abrirse juicio oral y si Seoane fuese inhabilitado sería la segunda vez que le ocurre por un derribo, después de ser inhabilitado hace 26 años durante seis años tirar un muro de piedra en la playa de Santa Cristina.

Seoane estudiará si se querella contra Bonome

El pleno de Oleiros votó ayer un estudio de detalle para partir en dos un solar en el polígono de Iñás, con la peculiaridad de que es propiedad del alcalde y su esposa, además de unos familiares y amigos. El portavoz del Partido Popular, José Bonome, declaró que “desde el punto de vista técnico” no veía nada malo pero desde el punto de vista “legal” y ético suponía un “enriquecimiento ilícito, prevaricación y cohecho”, graves acusaciones que ya se hicieron hace años y por las que hubo incluso un juicio en el que se absolvió al alcalde.

Ante estas acusaciones Seoane aseguró que va a estudiar “llevar a los tribunales” a Bonome por estas “difamaciones” y “verborrea asquerosa”. El portavoz de Ciudadanos fue el único que apoyó este punto (el alcalde, al ser interesado, se abstuvo de votar), explicando que si la justicia que actuó en su día no vio nada malo en que se comprase una leira por 25.239 euros y después se convirtiese en suelo urbano y el plan general lo convirtiese en polígono industrial, pasando el terreno a valer “más de dos millones de euros”, según apuntó el portavoz del PP, él tenía que votar a favor. Seoane destacó la “lamentable intervención” del portavoz del PP por las “descalificaciones y acusaciones falsas” emitidas contra él.