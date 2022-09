García Seoane planea de nuevo el salto fuera de Oleiros tras 43 años en el Gobierno

Ángel García Seoane tiene 70 años, todo atado en Oleiros, buena salud y ganas de nuevos retos tras 43 años de gobierno independiente sin que nadie le tusa. Él ya ha dado pistas en los últimos años de su ambición más allá de la frontera oleirense. “Ya me presentaré también a las gallegas, que aún estoy muy rufo para estar en más campos de batalla”, apuntó en un pleno en febrero de 2017 donde dejó entrever su vieja ilusión por presentarse como candidato a la Xunta. Aún quedan tres años para las autonómicas pero puede que éste sea el mejor momento, con un presidente gallego que no tiene el tirón y devoción de Alberto Núñez Feijoo.

El año anterior, en 2016, García Seoane convocó asamblea general de Alternativa dos Veciños para plantearles esta posibilidad, pidió permiso para dejar Oleiros, pero 114 personas votaron que no se fuese y 45 le dieron luz verde. Perdió la votación y acató la decisión de la mayoría de simpatizantes. Incluso la exalcaldesa y presidenta honorífica de Alternativa entonces, la fallecida Esther Pita, le dijo con sinceridad que había votado que no se fuese. Pero en el pleno de ayer, sin quererlo porque se notó que no quiere revelar la gran noticia, se le escapó.

El portavoz del Partido Popular, José Bonome, le dijo que estaba llegando al final de su carrera política. Y saltó. “¿Acaba de anunciar el fin de mi carrera política? Pues dentro de unos días habrá novedades, ya verá que no tengo la carrera política acabada ni nada de eso, tome nota de lo que se va a anunciar en unos días. Yo puedo dirigir este concello sin estar aquí”, apuntó. Desde el entorno de Alternativa dos Veciños saben qué es lo que va a anunciar García Seoane próximamente pero el secreto es total. En varias ocasiones Seoane ha manifestado que la primera teniente de alcalde, María Xosé Varela, podría ser su sustituta, la nueva alcaldesa de Oleiros. Lleva muchos años como su número dos y presenta al Concello en distintos órganos.

Esta misma semana el regidor oleirense, en una de sus intervenciones radiofónicas semanales, se refirió a A Coruña como “nuestra ciudad”. Las municipales están a tiro de piedra y Alternativa dos Veciños necesita candidatos para varios municipios desde que inició la expansión del partido de la margarita por la comarca. Logró la Alcaldía de Carral y cogobierno en Bergondo y en Sada. Pero García Seoane tiene la vista puesta en A Coruña, es la plaza que siempre ha deseado “para ser llave de gobierno”. Presentó candidatos, como Pedro Armas, que pincharon con estrépito.

Pero todos en A Coruña saben quién es Gelo, muchos oleirenses trabajan en A Coruña, muchos coruñeses viven en Oleiros. Y él recordó ayer en el pleno su gestión. Solo en deportes: “Cinco polideportivos, 34 pistas deportivas, once pabellones, cuatro piscinas climatizadas, siete campos de fútbol. Tenemos la hostia. Y seguimos, y seguimos”, declaró.

¿Podría presentarse Ángel García Seoane por A Coruña en las próximas municipales? No es descartable. Los principales perjudicados, previsiblemente serían los partidos situados a la izquierda del PSOE (BNG, Marea y Unidas-Podemos). Él ya dijo también en ocasiones que aunque no se gane, lo importante es estar en el meollo. “Sin poder no se pueden cambiar las cosas, hay que cambiarlas desde el poder”, recordó el pasado jueves en un acto en el castillo de Santa Cruz donde también destacó cómo, en su larga carrera política, ha sobrevivido a todo: “17 querellas criminales, me tiraron parte de mi casa, me quemaron el coche, me quitaron seis años de alcalde por defender la playa de Santa Cristina, perdí un pleito contra un proxeneta, gané el recurso y aún no cobré el millón de pesetas”, contó.

Seoane logró entrar en la Diputación al expandir Alternativa a la comarca y desde que entró, además de la financiación del plan de obras de cada año, no ha parado de recibir financiación desde este ente: carreteras, rotondas, sendas. El organismo provincial incluso le cedió más de 100.000 metros cuadrados junto a las pistas del INEF donde se ejecutará el edificio multiusos. Hoy inaugura en Mera un estadio de fútbol.

Seoane estudiará si se querella contra Bonome

El pleno de Oleiros votó ayer un estudio de detalle para partir en dos un solar en el polígono de Iñás, con la peculiaridad de que es propiedad del alcalde y su esposa, además de unos familiares y amigos. El portavoz del Partido Popular, José Bonome, declaró que “desde el punto de vista técnico” no veía nada malo pero desde el punto de vista “legal” y ético suponía un “enriquecimiento ilícito, prevaricación y cohecho”, graves acusaciones que ya se hicieron hace años y por las que hubo incluso un juicio en el que se absolvió al alcalde.

Ante estas acusaciones Seoane aseguró que va a estudiar “llevar a los tribunales” a Bonome por estas “difamaciones” y “verborrea asquerosa”. El portavoz de Ciudadanos fue el único que apoyó este punto (el alcalde, al ser interesado, se abstuvo de votar), explicando que si la justicia que actuó en su día no vio nada malo en que se comprase una leira por 25.239 euros y después se convirtiese en suelo urbano y el plan general lo convirtiese en polígono industrial, pasando el terreno a valer “más de dos millones de euros”, según apuntó el portavoz del PP, él tenía que votar a favor. Seoane destacó la “lamentable intervención” del portavoz del PP por las “descalificaciones y acusaciones falsas” emitidas contra él.