El BNG de Betanzos ha preguntado por la no realización del certamen de arte Balconadas, de carácter bienal y que “no se convoca desde el año 2019”, señala. “Este concurso, que tiene como escenario el casco histórico de Betanzos, se desarrollaba desde 1988, contaba con una media de 130 obras participantes y tenía lugar en los meses de verano, con la participación de artistas de todo el mundo”, apunta.

La portavoz nacionalista, Amelia Sánchez, señala que “hace tres años que no se organiza este importante e interesante concurso, que no presentaría ninguna incompatibilidad con las condiciones sanitarias que había establecido la pandemia, al desarrollarse al aire libre y no implicar aglomeraciones”. Los nacionalistas afirman que han preguntado por los motivos de que no se haya convocado ni en 2021 ni en 2022, “en cuyo verano se ha retomado la normalidad pospandémica”, y si el Concello piensa organizar un certamen de Balconadas en 2023.