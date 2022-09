Oleiros colaborará en el desalojo de okupas que exigieron dinero para irse

El Ayuntamiento de Oleiros anunció que va a colaborar con la autoridad judicial en el desalojo, el próximo 6 de octubre, de unas personas que “asaltaron una vivienda” en Bastiagueiro y después exigieron a los propietarios “que les pagasen por irse”. El alcalde, Ángel García Seoane, resaltó que no se trata de un caso de personas que no tienen una vivienda por no poder pagar el alquiler, “casos que deben ser estudiados por los Servicios Sociales de cada municipio”, y tampoco es una casa propiedad de un banco ni un fondo inversor.

Seoane precisó que es la vivienda de una familia y que se invadió “injustamente” el inmueble por personas “sin escrúpulos” que recurrieron a la “extorsión” para “obtener beneficios”.