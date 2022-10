El alcalde de Carral, Javier Gestal, acusa de “irresponsabilidad política” a los grupos de la oposición, que en el pleno de este jueves aprobaron una enmienda a la propuesta del Gobierno local del POS+Adicional para destinar los fondos provinciales a obras y no a gasto corriente, como defendía el Ejecutivo municipal. El Gobierno local explica que las obras propuestas no cuentan todavía con proyectos y su coste excede las partidas del plan provincial, por lo que no llegarán a tiempo ni tendrán cobertura presupuestaria. El PSOE, impulsor de la enmienda que apoyaron el PP y la edila no adscrita, responsabiliza al Ejecutivo de no haber agilizado los plazos para convocar a los grupos, después de que la primera propuesta llevada a pleno quedara sobre la mesa en julio, e incluso para convocar un pleno extraordinario.

Gestal lamenta que la votación de los grupos “vaya a suponer la pérdida de los 118.025 euros de los fondos provinciales”. “A pesar de las advertencias trasladadas tanto por la secretaria como por la interventora municipal en el pleno, la Corporación municipal no respaldó la propuesta del Gobierno local”, lamenta el Ejecutivo y explica que el plazo finaliza el 5 de octubre. La portavoz del PSOE, Patricia Blanco, explica que su reclamación consiste en “que tiren para atrás las obras que aprobaron por decreto de Alcaldía y presenten la segunda fase del saneamiento de San Vicente de Vigo”. “Ni los tiempos ni la burocracia es trabajo de la oposición”, defiende la socialista y señala que en junio se aprobó dedicar el remanente de 2021 a obras.