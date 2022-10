El PSOE de Carral exige al alcalde, Javier Gestal (Alternativa dos Veciños, en minoría) que “cumpla la decisión plenaria de ejecutar el saneamiento de San Vicente de Vigo a cargo del POS”, como aprobó la oposición, al apoyar una enmienda de los socialistas que tumbó la propuesta del Gobierno local de destinar los fondos provinciales a gasto corriente. “Parece que el Gobierno municipal se marchó todo el verano de vacaciones, si no no se explica que desde julio no hicieran nada para definir la inversión”, critica el PSOE.